Новий законопроєкт про мобілізацію: які підстави для звільнення з військової служби пропонують

26 грудня 2023, 12:50
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Новий законопроєкт про мобілізацію та проходження військової служби зареєстрували у Верховній Раді. З-поміж іншого у документі також окреслили умови, за яких можна звільнитися з військової служби.

Законопроєкти зареєстрували у Раді пізно ввечері 25 грудня. Втім, наголошуємо, що їх ще будуть обговорювати й вносити правки, тому запропоновані положення не є остаточними, передає 24 Канал.

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Хто з мобілізованих може звільнитися зі служби

У новому законопроєкті пропонують кілька умов для звільнення зі служби. Варто додати, що вони не мають суттєвих відмінностей від попереднього закону, ле деякі правки все ж є.

Так, для звільнення зі служби військових за призовом пропонують наступні умови: 

  • звільнення з полону;
  • обрання нардепом, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
  • закінчення строку служби – у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців.

Окрім того, у новому законопроєкті пропонують підстави для звільнення мобілізованих у таких випадках: 

  • у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі,
  • за станом здоров'я,
  • на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби (можливо з переоглядом через 6-12 місяців),
  • за наявності інвалідності І чи II групи,
  • у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі,
  • через сімейні обставини,
  • у зв'язку із проведенням організаційних заходів у розвідувальних органах України,
  • у зв'язку зі звільненням з полону,
  • у зв'язку зі скороченням штатів,
  • у зв'язку з обранням народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
  • у зв'язку з закінченням строку служби - у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців.

Хто матиме відстрочку за новим законопроєктом

У новому законопроєкті окреслено низку категорії, які матимуть право на відстрочку. Зокрема мовиться про: 

  • осіб, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І чи II групи та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду;
  • людей, які є опікунами особи з інвалідністю І чи II групи, визнаної судом недієздатною;
  • членів сім'ї першого ступеню споріднення особи з інвалідністю I групи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю І групи (не більше одного члена сім'ї) за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду;
  • членів сім'ї першого ступеню споріднення особи з інвалідністю II групи або особи, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду, зайняті постійним доглядом за такими особами (не більше одного члена сім'ї) за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов'язаного для здійснення за ними догляду;
  • жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;
  • вагітних жінок;
  • тільки чинних народних депутатів України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
  • здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю (фахом);
  • докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;
  • наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи на повну ставку.

Автор: Анжеліка Байбак