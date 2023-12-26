Новий законопроєкт про мобілізацію: які підстави для звільнення з військової служби пропонують

Новий законопроєкт про мобілізацію та проходження військової служби зареєстрували у Верховній Раді. З-поміж іншого у документі також окреслили умови, за яких можна звільнитися з військової служби.

Законопроєкти зареєстрували у Раді пізно ввечері 25 грудня. Втім, наголошуємо, що їх ще будуть обговорювати й вносити правки, тому запропоновані положення не є остаточними, передає 24 Канал.

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Хто з мобілізованих може звільнитися зі служби

У новому законопроєкті пропонують кілька умов для звільнення зі служби. Варто додати, що вони не мають суттєвих відмінностей від попереднього закону, ле деякі правки все ж є.

Так, для звільнення зі служби військових за призовом пропонують наступні умови:

звільнення з полону;

обрання нардепом, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

закінчення строку служби – у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців.

Окрім того, у новому законопроєкті пропонують підстави для звільнення мобілізованих у таких випадках:

у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі,

за станом здоров'я,

на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби (можливо з переоглядом через 6-12 місяців),

за наявності інвалідності І чи II групи,

у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі,

через сімейні обставини,

у зв'язку із проведенням організаційних заходів у розвідувальних органах України,

у зв'язку зі звільненням з полону,

у зв'язку зі скороченням штатів,

у зв'язку з обранням народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим,

у зв'язку з закінченням строку служби - у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців.

Хто матиме відстрочку за новим законопроєктом

У новому законопроєкті окреслено низку категорії, які матимуть право на відстрочку. Зокрема мовиться про: