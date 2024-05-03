Автомобілі можуть вилучати на потреби ЗСУ: що означає військово-транспортний обов'язок

Вже з 18 травня в Україні починає діяти новий закон про мобілізацію. Він зокрема передбачає вилучення в українців автомобілів на потреби армії.

Військово-транспортний обов'язок поширюється на державні органи, місцеве самоврядування, підприємства та громадян-власників транспорту.

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Як працює обов'язок

Порядок виконання обов'язку визначає Кабінет Міністрів. Якщо громадянин має лише один автомобіль, його не можуть вилучити на потреби ЗСУ.

МВС і Міністерство розвитку громад та інфраструктури забезпечують подання відомостей про транспорт, придатний для доукомплектування ЗСУ,

– додають в Міноборони.

Законом також передбачене повернення транспорту власнику після демобілізації протягом 30 днів, з компенсацією шкоди за залучення.

Які автомобілі вилучатимуть

Окрім звичайних автомобілів, для ЗСУ можуть забрати трактори, самохідні шасі, сільськогосподарські, дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарську техніку.

Раніше представник Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський запевняв, що йдеться передусім про специфічні транспортні засоби.

Легковий автомобіль, звичайний, точно не потрібен для Збройних Сил. Мова йде про вантажні автомобілі, для перевезення боєприпасів, особового складу, про спеціальну техніку, яка може забезпечувати чи здійснювати інженерні забезпечення Збройних Сил. І про позашляховики, які також можуть допомагати при виконанні тих чи інших завдань в умовах бездоріжжя. Легкових транспортних засобів точно в таких потребах немає. Тому ніхто не буде вилучати звичайні автомобілі легкові, які є в громадян,

– пояснював депутат.

Важливо зазначити, що під час загальної мобілізації в Україні встановлено обмеження на відправлення, передачу прав власності та інші дії з транспортом, що може бути залучений до ЗСУ.

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