Закон про олігархів та повноцінна система е-декларування: що про це думають депутати

В Україні намагаються повернути повноцінну систему е-декларування, яку практично знищив Конституційний Суд. Тепер депутати намагаються таки повернути тюремне ув'язнення за брехню в деклараціях.

Цього вимагає і Венеціанська комісія й посли "Великої сімки". Однак думки парламентарів із цього приводу розділились. Що ще обговорюють у Раді – читайте далі.

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Законопроєкт про деолігархізацію

Найбільше в кулуарах Верховної Ради 3 червня обговорюють законопроєкт про олігархів. Напередодні його текст з'явився на сайті парламенту. Втім, багато депутатів його критикують. Зокрема, кажуть, що він неякісно прописаний.

Водночас у монобільшості визнають: невідомо, чи документ підтримають.

Що відомо про боротьбу з олігархами в Україні? Президент Зеленський ще у квітні під час засідання РНБО



Його завдання – перетворити олігархів на бізнесменів, щоби не допустити їхнього впливу на економіку України. Президент Зеленський ще у квітні під час засідання РНБО ініціював створення нового законопроєкту про статус олігарха. За словами Зеленського, цей документ є одним із пріоритетів.Його завдання – перетворити олігархів на бізнесменів, щоби не допустити їхнього впливу на економіку України.

Е-декларування

Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт про кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях чиновників. Відповідне рішення вже схвалили на засіданні.

"Якщо збрехали в декларації й раптом "забули" задекларувати яхту чи будинок в Італії, притягуватимуть до відповідальності", – зазначив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту з проханням якнайшвидше повернути суворе покарання для порушників антикорупційного законодавства . Мовиться про схвалення законопроєкту № 4651.

Що відбувається у Верховній Раді 3 червня 2021 року: дивіться відео 24 каналу