Змінюють до невпізнаваності: закон про олігархів можуть "втопити" у правках

Законопроєкт про олігархів Верховна Рада підтримала у першому читанні. Проте до другого він може отримати безліч правок від тих, кому буде невигідним.

Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов сказав, що не вважає ганебним, якщо людина є олігархом. Єдиною вимогою є те, що всі мають знати, хто ця людина.

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Згідно із законом, олігархом є людина, яка відповідає таким критеріям:

бере участь у політичному житті – на високій посаді або ж на чолі політичної партії;

значно впливає на ЗМІ;

є кінцевим бенефіціаром монополії;

володіє активами у понад 1 мільйон прожиткових мінімумів (це 2,227 мільярда гривень).

Якщо бізнесмен відповідає 3 із 4 пунктів, то його можна назвати олігархом. Відповідне подання готує уряд або член РНБО, Національного банку України, Служби безпеки України. Це може робити й Антимонопольний комітет. Далі рішення за РНБО, яке указом закріплює президент.

Правки Разумкова

Якщо ж так званих "великих інвесторів" оголосять олігархами, то за нинішнім проєктом вони не матимуть права фінансувати політичні партії та брати участь у великій приватизації. Також кожного змусять подавати декларації, як держслужбовців, а самих чиновників звітувати про свої зустрічі з "офіційними товстосумами". Реєстри олігархів і зустрічей з ними вестиме РНБО. Втім, пояснювати конкретний алгоритм не поспішають, адже є час для правок до другого читання.



"Правки подаватиму. Сподіваюсь, їх підтримають. Щодо зміни органу, який повинен ухвалити рішення щодо включення або виключення осіб до так званого "реєстру олігархів", то дійсно вважаю, що це не є зоною відповідальності РНБО", – сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Українці не вірять, що закон загрожує олігархам

"Сирим" законопроєкт не називає лише Офіс Президента та партія "Слуга народу". Навіть 56% українців, за підрахунками Київського міжнародного інституту соціології, вважають його нестрашним для олігархів. Натомість лише 20% думають, що він може загрожувати олігархату.

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Сама ж Банкова не заперечує рамковість закону, але в ефективності не сумнівається. Оскільки закордонні бізнес-зв'язки, запозичення та інвестиції мотивуватимуть олігархів грати за правилами.



"Є можливість формувати списків олігархів. Є можливість публікувати ці списки й доносити нашу позицію до міжнародної фінансової спільноти. Тиск, який буде ззовні, буде набагато активніший", – наголосив радник президента з економічних питань Олег Устенко.

Експерти критикують методи

"Слуги народу" й самі нині готують правки й до свого законопроєкту й наступні законопроєкти, які мають логічно доповнити закон про статус олігархів. Наприклад, про лобізм чи реформування Антимонопольного комітету. Експерти одностайно схвалюють ідею деолігархізації, але її реалізацію частина з них вважає популізмом.

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"Вони говорять, що змінюватимуть антимонопольне законодавство, але ті зміни лише погіршують регулювання. Замість того, щоб зробити комплексне перезавантаження судової влади, маємо лише один маленький крок. І той, з великою ймовірністю, може заблокувати Вища рада правосуддя", – пояснив співзасновник Центру національної стійкості та розвитку Руслан Рябошапка.

Законопроєкт може втопитися у правках

Експерти зауважують, що підтримка законопроєкту у першому читанні нічого не означає. Оскільки далі все розглядатимуть без спецпроцедури.

Його завалять правками, пропозиціями, змінять до невпізнаваності. Законопроєкт будуть зацікавлені завалити як олігархи та їхні впливи всередині, так і частина владної команди,

– наголосив політолог Олег Саакян.

На думку експертів, таке загравання з законодавством і його інструментарієм може пізніше вдарити й по чинній владній команді, коли їх змінять наступники й використають на власну користь.

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