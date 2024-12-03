Дезертири можуть повернутись на службу без наслідків: у ДБР детально пояснили, як це зробити

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення з СЗЧ. Військовослужбовці, які здійснили самовільне залишення частини чи дезертирували, до 1 січня 2025 року можуть повернутися на місце служби без наслідків та зберегти усі соціальні пільги.

Кримінальні провадження за фактом скоєння СЗЧ чи дезертирства проти таких військових будуть закриті. Про це 24 Каналу розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

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До 1 січня є "відкритий портал"

Тетяна Сапьян зазначила, що у військовослужбовців, які вчинили СЗЧ чи дезертирували зі свого місця служби, ще місяць буде шанс повернутися до військової частини. Також вони зможуть поновити усі соціальні пільги.

Згідно із законом, командир військової частини після повернення військового зобов'язаний упродовж 72 годин поновити його на службі, поновити йому грошові виплати, видати весь відповідний одяг та усе необхідне спорядження. Про повернення військовослужбовця він повинен повідомити ДБР, а також Військову службу правопорядку.

Це дуже важливо, щоб військовослужбовець, який з тих чи інших причин пішов у СЗЧ, розумів, що до 1 січня є "відкритий портал", коли можна повернутися та не мати проблем із законом. Тобто не мати кримінально провадження,

– підкреслила радниця з комунікацій ДБР.

Є випадки, коли було відкрите кримінальне провадження за фактом скоєння СЗЧ чи дезертирства. Коли військовослужбовець повернувся на місце служби, командир повідомляє органу досудового розслідування, тоді автоматично розпочинається процедура закриття кримінального провадження. Після 1 січня 2025 року закон буде суворішим до таких військових.