Зеленський підписав закон про прозорі оборонні закупівлі

Відтепер практично усі обороні закупівлі будуть здійснюватись за допомогою системи Prozorro. Відповідний закон підписав Президент України Володимир Зеленський.

У січні 2023 року спалахнув скандал зі закупівлями Міноборони продуктів для військових за завищеними цінами, після чого Верховна Рада розробила та проголосувала за закон про запровадження прозорості в оборонних закупівлях. У вівторок, 21 березня, цю ініціативу підтримав глави держави.

Дивіться також Яйця по 8 гривень, але картопля по 27: журналісти BihusInfo вивчили нові договори Міноборони

Про що йдеться в законі

У документі мовиться про те, що під час здійснення закупівель потрібно обов'язково оприлюднювати ціни в системі Prozorro, за якими оборонні замовники купують товари для військових. Також це стосується послуг для забезпечення армії не оборонного призначення.

Що таке Prozorro Це електронна система публічних закупівель у вигляді онлайн-платформи. За допомогою неї державні та комунальні замовники оголошують тендери на закупівлю товарів, робіт і послуг, а представники бізнесу змагаються на торгах за можливість поставити це державі.

Джерело: Це електронна система публічних закупівель у вигляді онлайн-платформи. За допомогою неї державні та комунальні замовники оголошують тендери на закупівлю товарів, робіт і послуг, а представники бізнесу змагаються на торгах за можливість поставити це державі.Джерело: prozorro.gov.ua

Військові їдять продукти за завищеними цінами

Увага громадськості після січневого розслідування щодо закупівель в Міністерстві оборони вже не така пильна, однак все одно ця тема час від часу з'являється в інформаційному просторі.

Скажімо, 17 березня журналісти "Схем" опублікували матеріал, у якому проаналізовані річні контракти на постачання продуктів для воїнів Збройних Сил нашої держави. Важливо, що усі документи наше оборонне відомство укладало у грудні 2022 року.

Власне, у ЗМІ дійшли висновку, що постачальники товарів для армії закуповують продукти вдвічі, а то й – втричі дешевше, ніж продають їх Міноборони. Наприклад, наші воїни їдять яблука, що вартують від 25 до 51 гривень за кілограм. Разом з тим їхня собівартість становить від 15 до 16 гривень за кілограм.

Зауважимо, що цю справу вже розслідує Державне бюро розслідувань (ДБР). У лютому в структурі повідомляли, що затримали аж п'ятеро підозрюваних.

Зверніть увагу! Є в цьому документі й виняток. Стосується він закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, які становлять державну таємницю й розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці. Мовиться, скажімо, про закупівлі озброєння.