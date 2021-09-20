Закон зривають не олігархи, а люди, яким стане незручно їх обслуговувати, – Арахамія

У "Слузі народу" прокоментували перешкоджання прийняттю закону про олігархів. Глава фракції Давид Арахамія переконаний, що зривають ініціативу насправді не олігархи.

Суспільство ретельно бачить, хто слуги народу, а хто – олігархів. Про це Арахамія сказав під час брифінгу.

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Хто зриває законопроєкт

За словами Арахамії, з'являються сотні надуманих причин, щоб зірвати законопроєкт.

"Хто зацікавлений в тому, щоб провалити закон про олігархів? Олігархи чи люди які працюють на олігархів? Прийшов до висновку, що це люди, які працюють на олігархів. Тому що олігархам "по боку". Це заможні люди", – переконаний Арахамія.

Він додав, те, що олігархи існують знають всі. Крім того, всі знають, що вони були поза законом. Цим законопроєктом намагаються врегулювати закон та "поставити правила гри".

Закон зривають не олігархи, а люди, яким стане незручно їх обслуговувати,

– сказав політик.

За твердженнями "слуги", супротив є на всіх рівнях, а не тільки у парламенті. Арахамія зауважив, що це не збіг обставин, а конкретна стратегія. Попри це, законопроєкт включили у порядок денний. Ймовірно, його розглядатимуть в середу або четвер.

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