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      Закон про валюту і валютні операції: що він означає і на кого вплине

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      Закон Про валюту і валютні операції: що це і як вплине - текст
      Закон про валюту / politeka.net

      7 лютого 2019 року в Україні набуває чинності Закон "Про валюту і валютні операції", який передбачає скасування валютного контролю для більш ніж 40% операцій. Тобто має спростити життя тим, хто має справу з валютою. Чи так це – 24 канал проаналізував для вас найголовніші положення тексту Закону "Про валюту і валютні операції".

      У березні 2018 року Президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді як невідкладний законопроект "Про валюту". 17 травня 253 народних депутатів закон підтримали. І от за тиждень – 7 лютого 2019 року – він набуває чинності.

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      Закон "Про валюту" передбачає такі зміни:

      1. "Безвіз" для капіталу. Бізнес та населення зможуть самостійно вирішувати, коли і як проводити валютні операції, для цього не потрібно буде чекати дозволу регулятора.

      2. Скасування деяких обмежень. Закон скасує валютний контроль для операцій з купівлі та переказу валюти на суму до 150 тисяч грн в еквіваленті.

      3. Валютне інвестування. Відтепер для інвестицій за кордон не потрібна буде індивідуальна ліцензія від НБУ. Відтак не потрібно подавати чималий пакет документів – ще й ризикувати, що Нацбанк їх "не пропустить".

      4. Закон продовжить максимальний термін для розрахунків за операціями експорту та імпорту товарів до понад 180 днів. Експортерам не потрібно буде продавати виручку, а купувати валюту можна буде, не прив'язуючись до конкретного експортного контракту.

      5. Будуть послаблені санкції щодо порушення валютного регулювання для експортерів та імпортерів.

      6. Не потрібно буде реєструвати в НБУ залучені з-за кордону кредити.

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      Презентація НБУ

      Разом з тим, НБУ, ДФС та банки матимуть право:

      • вимагати від компаній та фізичних осіб документи про проведені валютні операцій; 
      • перевіряти питання дотримання валютного законодавства; 
      • встановлювати обмеження, якщо НБУ побачить певні ризики на валютному ринку.


      Презентація НБУ

      На думку експертів, найбільше користі від цього закону експортерам та імпортерам:

      1. Закон продовжить максимальний термін для розрахунків за операціями експорту та імпорту товарів до понад 180 днів. Експортерам не потрібно буде продавати виручку, а купувати валюту можна буде, не прив'язуючись до конкретного експортного контракту.

      2. Будуть послаблені санкції щодо порушення валютного регулювання.

      3. Не потрібно буде реєструвати в НБУ залучені з-за кордону кредити.

      Скасування спеціальних санкцій у зовнішньоекономічній діяльності значно полегшить життя українським підприємцям, сприятиме прозорості зовнішньоекономічної діяльності та покращенню бізнес-клімату. Це важливий крок до лібералізації зовнішньоекономічної діяльності, який забезпечив Національний банк України через ухвалення Закону,
      – зазначив у коментарі 24 каналу заступник голови BRDO Денис Малюська.


      Презентація НБУ

      Зокрема, НБУ анонсувало спрощення валютних операцій для іноземців. Вони зможуть відкривати у нашій країні банківські рахунки і проводити за ними майже повний спектр валютних операцій. Тобто для іноземних гостей, інвесторів та контрагентів українських компаній мати справу з валютою стане значно простіше. 

      Якщо ви до цього переліку не маєте жодного стосунку – не хвилюйтесь. Вам теж є чому порадіти. Фізичні особи зможуть купувати валюту через інтернет-банкінги та мобільні додатки комерційних банків. Проте є ліміт – 150 тисяч гривень додатково до ліміту на купівлю готівкової іноземної валюти (такий підхід застосують і для банківських металів).

       

      Теги: Новини України Новини політики Валюта НБУ Законодавство Інвестиції Гроші
      Джерело: 24 Канал
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