Закон про валюту і валютні операції: що він означає і на кого вплине
7 лютого 2019 року в Україні набуває чинності Закон "Про валюту і валютні операції", який передбачає скасування валютного контролю для більш ніж 40% операцій. Тобто має спростити життя тим, хто має справу з валютою. Чи так це – 24 канал проаналізував для вас найголовніші положення тексту Закону "Про валюту і валютні операції".
У березні 2018 року Президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді як невідкладний законопроект "Про валюту". 17 травня 253 народних депутатів закон підтримали. І от за тиждень – 7 лютого 2019 року – він набуває чинності.
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Закон "Про валюту" передбачає такі зміни:
1. "Безвіз" для капіталу. Бізнес та населення зможуть самостійно вирішувати, коли і як проводити валютні операції, для цього не потрібно буде чекати дозволу регулятора.
2. Скасування деяких обмежень. Закон скасує валютний контроль для операцій з купівлі та переказу валюти на суму до 150 тисяч грн в еквіваленті.
3. Валютне інвестування. Відтепер для інвестицій за кордон не потрібна буде індивідуальна ліцензія від НБУ. Відтак не потрібно подавати чималий пакет документів – ще й ризикувати, що Нацбанк їх "не пропустить".
4. Закон продовжить максимальний термін для розрахунків за операціями експорту та імпорту товарів до понад 180 днів. Експортерам не потрібно буде продавати виручку, а купувати валюту можна буде, не прив'язуючись до конкретного експортного контракту.
5. Будуть послаблені санкції щодо порушення валютного регулювання для експортерів та імпортерів.
6. Не потрібно буде реєструвати в НБУ залучені з-за кордону кредити.
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Презентація НБУ
Разом з тим, НБУ, ДФС та банки матимуть право:
- вимагати від компаній та фізичних осіб документи про проведені валютні операцій;
- перевіряти питання дотримання валютного законодавства;
- встановлювати обмеження, якщо НБУ побачить певні ризики на валютному ринку.
Презентація НБУ
На думку експертів, найбільше користі від цього закону експортерам та імпортерам:
1. Закон продовжить максимальний термін для розрахунків за операціями експорту та імпорту товарів до понад 180 днів. Експортерам не потрібно буде продавати виручку, а купувати валюту можна буде, не прив'язуючись до конкретного експортного контракту.
2. Будуть послаблені санкції щодо порушення валютного регулювання.
3. Не потрібно буде реєструвати в НБУ залучені з-за кордону кредити.
Скасування спеціальних санкцій у зовнішньоекономічній діяльності значно полегшить життя українським підприємцям, сприятиме прозорості зовнішньоекономічної діяльності та покращенню бізнес-клімату. Це важливий крок до лібералізації зовнішньоекономічної діяльності, який забезпечив Національний банк України через ухвалення Закону,
– зазначив у коментарі 24 каналу заступник голови BRDO Денис Малюська.
Презентація НБУ
Зокрема, НБУ анонсувало спрощення валютних операцій для іноземців. Вони зможуть відкривати у нашій країні банківські рахунки і проводити за ними майже повний спектр валютних операцій. Тобто для іноземних гостей, інвесторів та контрагентів українських компаній мати справу з валютою стане значно простіше.
Якщо ви до цього переліку не маєте жодного стосунку – не хвилюйтесь. Вам теж є чому порадіти. Фізичні особи зможуть купувати валюту через інтернет-банкінги та мобільні додатки комерційних банків. Проте є ліміт – 150 тисяч гривень додатково до ліміту на купівлю готівкової іноземної валюти (такий підхід застосують і для банківських металів).