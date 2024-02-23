У Раді проголосували за негайне звільнення строковиків

Верховна Ради підтримала законопроєкт про демобілізацію строковиків. Ідеться про 12 місяців, протягом яких строковики не можуть бути призвані.

Про це повідомив нардеп і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Надалі рішення має схвалити президент.

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"Підтримали ініціативу Президента про негайне звільнення строковиків. Вітаю. Дуже очікуване рішення. Тепер чекаємо рішення Президента", – зазначив Арахамія.

Таким чином, ВР проголосувала за норму про відстрочку від подальшої мобілізації протягом 12 місяців.

Підтримали рішення 319 народних депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк та опублікував фото, як голосували народні обранці.



Рада підтримала законопроєкт про демобілізацію строковиків / Фото з телеграму Железняка

Комітет рекомендував схвалити рішення

Попередньо Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України включити законопроєкти до порядку денного 11-ї сесії Верховної Ради України.

"За результатами розгляду законопроєкту (№ 11035) в першому читанні прийняти його за основу та в цілому", – йдеться в тексті рішення Комітету.

Комітет також вказав строки, упродовж яких строковиків не можуть призвати. Зокрема, до законопроєкту пропонують додати норму про відстрочку від подальшої мобілізації протягом 12 місяців.

Такі особи не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом дванадцяти місяців з дня звільнення з військової служби в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу,

– зазначається в тексті.

Демобілізація строковиків: головне

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт необхідний для забезпечення виконання заходів, пов'язаних зі звільненням у запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби.

Реалізація закону надасть можливість звільнити у запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби.