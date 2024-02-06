Оновлений законопроєкт щодо мобілізації і цього разу має низку суперечливих норм, – Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в нього є претензії й до оновленого законопроєкту про мобілізацію. Цього разу правки зайняли майже 10 сторінок тексту.

Проблеми є як у формулюваннях, так й конкретних нормах, які суперечать Конституції. Зокрема, у Лубінця є зауваження щодо обов'язкової реєстрації електронного кабінету призовника.

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Лубінець про проєкт закону

Дмитро Лубінець наголосив, що згоден з тим, що державі потрібно нормативно вдосконалити питання мобілізації. Однак урядовий законопроєкт №10449 щодо правил мобілізації і цього разу має низку суперечливих норм.

Відповідний лист вже відправили до профільного Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Загалом зауваження до нового законопроєкту про мобілізацію зайняли аж 9 сторінок,

– наголосив Лубінець.

Наприклад, потребує урегулювання формулювання "зняття" та "виключення" з військового обліку, коли мова заходить про порядок виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або виключені з нього.

Окрім цього, новим законопроєктом пропонується можливість тимчасово обмежити права громадянина України на виїзд з країни. Однак, згідно з статтею 17 Конституції України, ЗСУ та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян.

Зауваження стосуються й електронного кабінету військовозобов'язаного. За словами Лубінця, зазначена у проєкті юридична відповідальність не відповідає положенням "Про захист персональних даних", а також правовим позиціям щодо права на особисте та сімейне життя.

Мобілізація в Україні