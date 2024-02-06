Строки подачі альтернатив скоротили: коли буде голосування за проєкт закону про мобілізацію

Парламент скоротив строки подачі альтернативних законопроєктів про посилення мобілізації. Таким чином за чинний проєкт №10449 можуть проголосувати вже цього тижня.

Варто зазначити, що перед остаточним підписом президента законопроєкт має пройти ряд бюрократичних процедур. Це розгляд у Комітеті та принаймні два голосування у Верховній Раді.

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Голосування невдовзі

Під час засідання Верховна Рада скоротила строки подачі альтернативних законопроєктів про посилення мобілізації – останнім днем є 6 лютого. Це створює юридичну можливість для того, щоб Парламент розглянув законопроєкт №10449 вже цього тижня.

Хоч і технічний момент, але по строках важливий. Це відкриває можливість вже на цьому тижні розглянути законопроєкт на комітеті та винести на перше читання,

– повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Підтримали відповідне рішення 237 народних обранців. У зв'язку з цим законопроєкт має шанс бути розглянутим на найближчому пленарному тижні в лютому, тобто умовно 6 – 9 лютого. Також Верховна Рада доручила Комітету розглянути законопроєкт.

Ще раніше Ярослав Железняк розповів, що строк, коли законопроєкт винесуть на друге читання, буде залежати від комітету. Однак це точно буде не раніше 22 лютого. Якщо ж з'явиться багато правок, то процедура може затягнутися.

Мобілізація в Україні