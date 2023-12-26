Обмежено придатних можуть змусити ще раз пройти медкомісію: скільки у них буде часу на це

До Верховної Ради 25 грудня подали законопроєкт №10378. Він передбачає зміни до мобілізації в Україні. Зокрема, у ньому планують взятися за категорію обмежено придатних.

У тексті законопроєкту №10378 також планують внесення змін щодо тих, хто вважається обмежено придатними. Передовсім відомо, що їм потрібно буде знову пройти медичну комісію.

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Скільки часу мають обмежено придатні

Власне, у новому законопроєкті планують взагалі позбутися поняття "обмежено придатний". Будуть лише дві категорії: ті, хто придатний до військової служби та ті, хто не може це робити.

Відтак, ті, кого раніше визнали обмежено придатними, коли відповідний закон з цією поправкою набуде чинності, повинні будуть знову пройти медичну комісію. На це у них буде шість місяців.

За її результатами обмежено придатних або зніматимуть з обліку, адже вони вважатимуться непридатними до служби, або вважатимуть їх придатними.

Крім того, планують внести зміни до самого вручення повісток. До ТЦК та СП запрошуватимуть з допомогою електронної пошти.

Як хочуть роздавати повістки

Згідно з цим законопроєктом, планують також внести певні корективи до вручення повісток військовозобов'язаним. Так, автори документа прагнуть, щоб їх можна було надсилати з допомогою електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста. А ще передбачається механізм запрошення до ТЦК та СП через електронну пошту.

Залишаться також традиційні методи вручення повісток особисто:

виписуватимуть їх представники ТЦК безпосередньо на місці;

за місцем проживання або перебування їх також вручатимуть як представники ТЦК, так і поліцейські;

також за місцем роботи можуть вручати повістки як роботодавець, так і представники ТЦК або поліції;

вручатимуть повістки й у громадських місцях, до чого залучатимуть представників ТЦК та поліцейських.

Передбачається, що ті, хто перебувають на військовому обліку, впродовж 30 днів повинні будуть уточнити адресу проживання, номер контактного телефону, електронну пошту та інші військово-облікові дані. Зауважимо, що після 24 лютого 2022 року всі військовозобов'язані віком від 18 до 60 років мали піти до ТЦК та СП, щоб стати на військовий облік.