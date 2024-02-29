Щойно уряд отримає фінансування, – Джонсон про ухвалення допомоги Україні від США
Джерело:"Голос Америки"
Спікер Палати представників США Майк Джонсон сказав, коли конгресмени повернуться до питання надання допомоги Україні. За його словами, це станеться після того, як американський уряд отримає фінансування.
Наразі ж лідери обох партій мають узгодити рішення щодо запобігання тимчасового припинення роботи американського уряду, або ж шатдауну. Від цього напряму залежить ухвалення законопроєкту про допомогу Україні.
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Джонсон сказав, коли США повернуться до допомоги Україні
Кореспондентка видання "Голос Америки" поцікавилася у спікера Палати представників Майка Джонсона, чи має він відповідь на заклик 23 європейських лідерів схвалити нову допомогу Україні. На це американський посадовець відповів, що нижня палата Конгресу розглядає всі доступні можливості.
І ми повернемося до цього (питання законопроєкту про допомогу Україні – 24 Канал), як тільки уряд отримає фінансування,
– зазначив він.
Варто зазначити, що спікери 23 парламентів та очільниця Європарламенту підписали відкритий лист до спікера Палати представників США, де закликали Майка Джонсона сприяти ухваленню Конгресом рішення про виділення допомоги Києву. Цей лист ініціював голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Байден зустрівся з лідерами Конгресу щодо України
- Президент США Джо Байден 27 лютого скликав лідерів обох партій Конгресу, лідера демократів у Палаті представників та спікера зустрітися із ним у Білому домі. На цій зустрічі була також присутня і віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс.
- Американські політики мали обговорити законопроєкт щодо надання Україні допомоги. Крім того, вони також мали обговорити уникнення можливого шатдауну, що призведе до тимчасового призупинення роботи уряду США.
- Крім того, учасники мають обговорити схвалення військової допомоги Ізраїлю та гуманітарної допомоги палестинцям, інші загрози на Близькому Сході, зокрема з боку Ірану.
- Після закінчення розмови з Байденом лідер демократів у Конгресі Чак Шумер, виходячи з Білого Дому, сказав, що це була "одна з найнапруженіших зустрічей", яку йому доводилося коли-небудь переживати. За його словами, всі присутні на зустрічі політики, включно зі спікером Палати представників США, погодилися робити спільні дії, щоб уникнути шатдауну в країні.
- Водночас спікер Палати представників Майк Джонсон назвав зустріч у Білому Домі "відвертою та чесною". Він також зазначив, що мав "особисту" зустріч з Джо Байденом.