Щойно уряд отримає фінансування, – Джонсон про ухвалення допомоги Україні від США

Спікер Палати представників США Майк Джонсон сказав, коли конгресмени повернуться до питання надання допомоги Україні. За його словами, це станеться після того, як американський уряд отримає фінансування.

Наразі ж лідери обох партій мають узгодити рішення щодо запобігання тимчасового припинення роботи американського уряду, або ж шатдауну. Від цього напряму залежить ухвалення законопроєкту про допомогу Україні.

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Джонсон сказав, коли США повернуться до допомоги Україні

Кореспондентка видання "Голос Америки" поцікавилася у спікера Палати представників Майка Джонсона, чи має він відповідь на заклик 23 європейських лідерів схвалити нову допомогу Україні. На це американський посадовець відповів, що нижня палата Конгресу розглядає всі доступні можливості.

І ми повернемося до цього (питання законопроєкту про допомогу Україні – 24 Канал), як тільки уряд отримає фінансування,

– зазначив він.

Варто зазначити, що спікери 23 парламентів та очільниця Європарламенту підписали відкритий лист до спікера Палати представників США, де закликали Майка Джонсона сприяти ухваленню Конгресом рішення про виділення допомоги Києву. Цей лист ініціював голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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