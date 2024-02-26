До законопроєкту про мобілізацію подали понад 4 тисячі правок: коли комітет розпочне розгляд
До "мобілізаційного" законопроєкту подали понад 4 тисячі правок. Стало відомо, коли зможуть розпочати його розгляд.
До урядового законопроєкту про зміну правил військової служби, мобілізації та військового обліку подали 4 тисячі 195 правок. Нардеп Железняк спрогнозував, коли Рада може розпочати розгляд документу.
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Розгляд законопроєкту про мобілізацію
За словами народного обранця Ярослава Железняка наразі зведення усіх правок продовжується.
Нардеп від партії "Голос" повідомив, що попередньо, вже з 27 лютого почнеться робота Комітету з питань оборони щодо підготовки законопроекту до другого читання і, відповідно, розгляд правок.
Якщо все буде просуватися добре, то тоді вже з 06 березня законопроект почнуть розглядати в Раді,
– заявив Железняк.
Також він додав, що оскільки правок є багато, то цей процес в залі може затягнутися на пару днів.
Крім цього, народний депутат поділився, скільки правок до законопроєкту подав особисто він. Так, він зазначив, що його правок серед усіх поданих – 40.
Закон про демобілізацію строковиків: останні новини
- Президент України подав до Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків. Це сталося 22 лютого. Володимир Зеленський визначив його як невідкладний.
- У проєкті йшлося: "Військовослужбовці строкової служби, строк військової служби яких, встановлений частиною першою статті 23 цього Закону, закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки відповідно до частини дев'ятої статті 23 цього Закону звільняються з військової служби в запас у строки, визначені Указом Президента України".
- У понеділок, 26 лютого, закон підписав Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Далі його направили на підпис президента Володимира Зеленського.