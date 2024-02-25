Проти надмірних повноважень ТЦК, – омбудсман Лубінець прокоментував законопроєкт про мобілізацію
Джерело:NV
Новий законопроєкт про мобілізацію досі має суперечливі норми. Основна проблема – надмірні повноваження представників ТЦК.
Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає 24 Канал. Новий законопроєкт про мобілізацію має певні нюанси. Є сподівання, що їх вийде вирішити під час розгляду правок.
До теми Від повістки – до "полігону": як відбувається процес мобілізації в Україні покроково
Лубінець раніше направив свої зауваження до голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича. Також ці рекомендації подані через процедуру правок.
Я направив лист до голови профільного комітету з питань оборони пана Завітневича, де зауваження містяться на 9 аркушах. В кінці зазначено, що я підтримую ухвалення законопроєкту, якщо будуть враховані мої зауваження,
– сказав Лубінець.
В чому проблема з ТЦК
Як наголосив Лубінець, зараз основне питання – збільшення повноважень представників ТЦК. Вони є військовими ЗСУ. І згідно з Конституцією не можуть обмежувати права українців.
Згідно з нашою Конституцією представники армії не можуть обмежувати права громадян України. Це пряма норма нашої Конституції. Це – основне питання, яке я постійно намагаюся донести до нардепів та Міноборони. Дякую за позицію пана Умерова, який казав, що особисто не бачить у цьому проблем,
– зазначив Лубінець.
Омбудсмен буде ретельно дивитися на останню редакцію законопроєкту. Якщо там будуть критичні зауваження – то говоритиме про це публічно і не публічно. Зараз є величезна кількість правок, які подали до цього законопроєкту.
Мобілізація в Україні: коротко
- Верховна Рада продовжує працювати над законопроєктом про мобілізацію. Відомо, що там може бути норма, згідно з якою громадян зобов'яжуть реєструвати електронний кабінет військовозобов'язаного.
- Голова комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич зауважив, що зараз намагаються запровадити справедливу мобілізацію. Це допоможе уникнути різних інцидентів з працівниками ТЦК.
- У законопроєкті передбачені покарання за ігнорування повістки. Які можуть бути наслідки – читайте на сайті 24 Каналу.