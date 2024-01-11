Новий проєкт закону про мобілізацію зі змінами внесуть протягом кількох днів, – Подоляк
11 січня 2024, 21:51Читать новость на русском
Джерело:Київ24
Триває робота над законопроєктом про мобілізацію, який має містити необхідні у воєнний час зміни. Попередню версію законопроєкту відправили на доопрацювання.
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк сказав, що вже за кілька днів новий проєкт закону про мобілізацію внесуть до Ради. Він вважає, що далі процес буде рухатися швидше.
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Це питання процедури
За словами Подоляка спочатку всі зміни внесуть до цього законопроєкту, потім буде дискусія і тільки потім його знову винесуть в зал. Якщо цього разу виникне необхідність, то зміни внесуть ще раз.
Я думаю, що це питання процедури та буде достатньо швидко,
– сказав радник керівника Офісу Президента.
Міноборони підготувало наву редакцію закону
- Рустем Умєров повідомив, що станом на 11 січня Міноборони підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. Вже найближчим часом документ готові внести на розгляд уряду. Раніше стало відомо, що Кабмін офіційно відкликав законопроєкт про мобілізацію. Вже за лічені хвилини міністр оборони заявив про готовність нової редакції.
- Умєров наголосив, що українські захисники та захисниці потребують ротацій, відпусток та можливості відновитися. Воїни ЗСУ мають право знати, що їх чекає далі, а також – планувати власне життя. Саме законопроєкт про мобілізацію має встановити чіткий термін служби по мобілізації. Міністр зауважив, що це – потрібно кожному воїну.
- Умєров наголосив, що нову редакцію законопроєкту готові внести на погодження уряду вже упродовж найближчого часу. Над документом працювали упродовж пів року. Міністр оборони зауважив, що цей законопроєкт потрібен кожному, хто зараз перебуває на фронті.