Законопроєкт про мобілізацію йде у Раду: ЗМІ опублікували основне з висновку комітету

Україна чекає на ухвалення законопроєкту про мобілізацію. Журналісти "Української правди" опублікували деякі положення висновку комітету щодо другого читання законопроєкту.

Народний депутат Ярослав Железняк увечері 9 квітня повідомив, що Комітет з питань оборони завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію. Депутати почнуть голосування 10 квітня, але все вирішиться 11 квітня – тоді голосуватимуть за правки, підтримані комітетом.

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Що рекомендує ухвалити комітет: основні положення

Електронний кабінет

Реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного чи резервіста – право, а не обов'язок. Це добровільно можуть зробити громадяни, які перебувають на військовому обліку. Але можуть і не робити.

Хто може вимагати пред'явити військово-обліковий документ і чи треба мати його при собі

Чоловіки віком 18 – 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ, якщо триває мобілізація. Документ слід пред'явити, якщо це вимагають представники ТЦК або поліцейські.

Те, як перевіряють документи, може фіксуватися на камеру або телефон. Якщо йдеться про державний кордон – наприклад, прикордонну смугу або пункти пропуску через державний кордон, – то вимагати пред'явити військово-обліковий документ може прикордонник.

Обмеження для військовозобов'язаних щодо паспорта та закордонних документів

Військовозобов'язані 18 – 60 років зможуть отримати документи в закордонних дипломатичних установах України, тільки якщо матимуть військово-облікові документи. Те саме стосується і паспорта та закордонного паспорта: їх можна оформити, якщо чоловік має при собі військово-облікові документи.

Яке покарання буде для ухилянтів

Тих, хто ухиляється від мобілізації, каратимуть. Їх тимчасово обмежать у праві керувати транспортними засобами, але за рішенням суду.

Що замість строкової служби

Замість строкової служби планують запровадити базову військову службу, яку проходитимуть громадяни 18 – 25 років. Люди зможуть самі обрати період проходження служби до досягнення 24-річного віку.

Чи буде мобілізація жінок

Обов'язкову мобілізацію жінок не планують. Жінок братимуть на військовий облік, якщо їхній стан здоров'я і вік дозволяють проходити військову службу, а також якщо жінки здобули медичну або фармацевтичну освіту. Ті жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу під час воєнного стану добровільно.