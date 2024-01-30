Оновлений законопроєкт вже у Раді: чи планують мобілізувати людей з інвалідністю III групи

Кабінет Міністрів 30 січня вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт зі змінами до мобілізації. Цей документ міститиме і зміни щодо мобілізації людей з інвалідністю.

Цей документ чітко надає перелік тих груп осіб, які можуть бути звільнені від мобілізації. Чи буде мобілізація людей з інвалідністю після ухвалення нового законопроєкту про мобілізацію – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Чи буде мобілізація людей з інвалідністю III групи

Згідно із документом, який вніс Кабінет Міністрів до Верховної Ради, люди з інвалідністю всіх груп будуть звільнені від військової служби. Це означає, що мобілізації людей з інвалідністю після ухвалення відповідного законопроєкту не буде.

Зокрема, в попередньому варіанті законопроєкту про мобілізацію в пункті про відстрочку забрали III групу інвалідності. Однак у новому варіанті проєкту закону прибрали цю норму, тому людей, що мають III групу інвалідності, не можна примусово залучати до служби в армії.

Водночас народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко, коментуючи новий законопроєкт про мобілізацію, зазначив, що, ймовірно, буде проведена перевірка щодо осіб, які мають інвалідність, чи дійсно вона існує або ж була сфабрикована.

Зокрема, якщо законопроєкт ухвалять, тоді до кінця 2024 року всі чоловіки віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2022 року встановили інвалідність II та III груп, мають пройти повторний огляд на непридатність до військової служби.

Ця норма не стосується чоловіків з інвалідністю II та III груп, які отримали захворювання та поранення під час захисту України від агресора.

Які норми прописані у законопроєкті про мобілізацію