Оновлений законопроєкт вже у Раді: чи планують мобілізувати людей з інвалідністю III групи
Кабінет Міністрів 30 січня вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт зі змінами до мобілізації. Цей документ міститиме і зміни щодо мобілізації людей з інвалідністю.
Цей документ чітко надає перелік тих груп осіб, які можуть бути звільнені від мобілізації. Чи буде мобілізація людей з інвалідністю після ухвалення нового законопроєкту про мобілізацію – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Чи буде мобілізація людей з інвалідністю III групи
Згідно із документом, який вніс Кабінет Міністрів до Верховної Ради, люди з інвалідністю всіх груп будуть звільнені від військової служби. Це означає, що мобілізації людей з інвалідністю після ухвалення відповідного законопроєкту не буде.
Зокрема, в попередньому варіанті законопроєкту про мобілізацію в пункті про відстрочку забрали III групу інвалідності. Однак у новому варіанті проєкту закону прибрали цю норму, тому людей, що мають III групу інвалідності, не можна примусово залучати до служби в армії.
Водночас народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко, коментуючи новий законопроєкт про мобілізацію, зазначив, що, ймовірно, буде проведена перевірка щодо осіб, які мають інвалідність, чи дійсно вона існує або ж була сфабрикована.
Зокрема, якщо законопроєкт ухвалять, тоді до кінця 2024 року всі чоловіки віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2022 року встановили інвалідність II та III груп, мають пройти повторний огляд на непридатність до військової служби.
Ця норма не стосується чоловіків з інвалідністю II та III груп, які отримали захворювання та поранення під час захисту України від агресора.
Які норми прописані у законопроєкті про мобілізацію
- Згідно з законопроєктом, в Україні планується запровадити заходи впливу щодо громадян, які не виконують обов'язки з мобілізаційної підготовки та мобілізації. Зокрема, якщо військовозобов'язаний чи резервіст не з'явиться ТЦК у визначений термін, то його можуть затримати та доставити військкомату протягом 15 днів або ж здійснити інші обмеження щодо цієї людини.
- Крім того, у новому законопроєкті хочуть запровадити повістки до військкоматів для українців через електронний кабінет. У документі зазначено, що днем вручення електронної повістки вважатимуть день, коли ТЦК отримає сповіщення про доставлення такої повістки в електронний кабінет призовника. Якщо ж документ з'явився в електронному кабінеті вже після 17:00, днем вручення вважатиметься наступний.
- Також після ухвалення цього законопроєкту в Україні можуть скасувати строкову службу. Замість неї буде базовий військовий вишкіл. До того ж після мобілізації протягом двох-трьох місяців буде також обов'язковий військовий вишкіл.