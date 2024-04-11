Рада проголосувала у першому читанні за перезавантаження БЕБ: нардеп пояснив, чому це важливо

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про перезавантаження Бюро економічної безпеки України. За проголосували 264 народних депутати.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Він також пояснив, що має змінитися, передає 24 Канал.

Важливо Законопроєкт про мобілізацію прийнято в цілому в другому читанні

Рада підтримала перезавантаження БЕБ

Як повідомив Железняк, законопроєкт про перезавантаження БЕБ підтримали у першому читанні. За проголосували 264 нардепи, проти – 5.

Ми значно віджали їх по головних правках: визначальний голос міжнародників, обов'язкова перереєстрація. На цьому все. Що має бути: один, а не два кандидати; детально прописана переатестація; детально прописана процедура відбору. Все це у зауваженнях бізнесу, МВФ та G7,

– пояснив Железняк законопроєкт про перезавантаження БЕБ.



Рада проголосувала у першому читанні законопроєкт про БЕБ / Фото Ярослав Железняк



Як проголосувала кожна партія / Фото Ярослав Железняк

До слова, Давид Арахамія публічно взяв на себе зобов'язання доопрацювати закон за вимогами МВФ, G7 та бізнесу.

Рада проголосувала за низку законопроєктів