Рада проголосувала у першому читанні за перезавантаження БЕБ: нардеп пояснив, чому це важливо
Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про перезавантаження Бюро економічної безпеки України. За проголосували 264 народних депутати.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Він також пояснив, що має змінитися, передає 24 Канал.
Важливо Законопроєкт про мобілізацію прийнято в цілому в другому читанні
Рада підтримала перезавантаження БЕБ
Як повідомив Железняк, законопроєкт про перезавантаження БЕБ підтримали у першому читанні. За проголосували 264 нардепи, проти – 5.
Ми значно віджали їх по головних правках: визначальний голос міжнародників, обов'язкова перереєстрація. На цьому все. Що має бути: один, а не два кандидати; детально прописана переатестація; детально прописана процедура відбору. Все це у зауваженнях бізнесу, МВФ та G7,
– пояснив Железняк законопроєкт про перезавантаження БЕБ.
Рада проголосувала у першому читанні законопроєкт про БЕБ / Фото Ярослав Железняк
Як проголосувала кожна партія / Фото Ярослав Железняк
До слова, Давид Арахамія публічно взяв на себе зобов'язання доопрацювати закон за вимогами МВФ, G7 та бізнесу.
Рада проголосувала за низку законопроєктів
- Окрім законопроєкту про мобілізацію, Рада також підтримала й інші проєкти. Так, за основу прийняли законопроєкт про мобілізацію засуджених осіб. Варто наголосити, що мобілізація буде лише за контрактом, і лише за бажанням ув'язненого.
- Парламент проголосував за законопроєкт, який передбачає адміністративне покарання за порушення правил мобілізації та військового обліку. Варто заголосити, що його прийняли лише за основу й будуть доопрацьовувати, адже він має чимало пунктів, які повинні доопрацювати.
- Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про декларування зброї, отриманої під час війни. Станом на зараз МВС та Національна поліція у співпраці з депутатами готують пропозиції для покращення проєкту закону до другого читання.