Заборона Московської церкви: хто з нардепів готовий підтримати законопроєкт у другому читанні

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики 4 квітня фіналізував урядовий законопроєкт про внесення змін до деяких законів щодо діяльності в Україні релігійних організацій. Тепер ініціативу мають винести на друге читання до сесійної зали.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв зазначив, що ця ініціатива дозволить блокувати діяльність тих організацій, які підпорядковані державі-агресору або поширюють ворожу пропаганду. Мовиться, зокрема, й про Українську православну церкву Московського патріархату, яка підпорядковується РПЦ.

До теми Заборона Московського патріархату: Раді рекомендували підтримати законопроєкт

Яка позиція "слуг народу" щодо законопроєкту

Потураєв наголосив, що "які б не були заяви лобістів Московського патріархату, ніхто не зупинить ідею, час якої настав".

У проєкті не йдеться про обмеження віросповідання чи демократичних стандартів. Коли лобісти Кремля заявляють про те, що через це Україна опиниться без міжнародної допомоги — це блеф. Вони розуміють, що це їхній останній шанс захистити кремлівську агентуру,

– зазначив він.

Голова комітету Ради зауважив, що мова не лише про Московський патріархат, а про будь-які організації, які підпорядковуються державі-агресору. А якщо у статуті релігійної громади немає і слова про зв'язок з Кремлем, але на службі здійснюється реальна підривна діяльність, — громадяни можуть звернутися до Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

Варто зазначити, що не вся фракція партії влади підтримає цю ініціативу, оскільки там є лобісти московського патріархату. Зокрема, нардеп Євгеній Брагар, називав законопроєкт "дискримінаційним" і таким, що спричинить "обурення світової спільноти".

Але, як твердять "слуги", віцеспікер Олександр Корнієнко вважає, що законопроєкт не треба відправляти на Венеційську комісію, бо з ЄС треба погоджувати лише ті закони, які можуть стосуватися спільного правового поля з ЄС.

Зокрема, раніше з подачі нардепа Артема Культенка, який підтримує Московський патріархат, заступник голови провладної фракції Андрій Мотовиловець звернувся до спікера Руслана Стефанчука із вимогою відправити урядовий проєкт на Венеціанську комісію.

Тому з огляду на таку ситуацію у "Слузі народу", зокрема, за результатами голосування у першому читанні ("за" урядовий проєкт було 267 голосів), для підтримки цієї ініціативи треба залучати інші фракції та групи.

Чи підтримають урядовий законопроєкт в інших партіях

Нардеп Микола Княжицький з "Європейської Солідарності", який входить до профільного комітету і є автором проєкту "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій", раніше зазначав, що в урядовому законопроєкті вже врахували низку положень та його ініціативи.

"Ми багато працювали над цим законом. Очевидно, що вся фракція "Європейська Солідарність" буде підтримувати законопроєкт і сподівається на те, що він отримає підтримку також від інших фракцій, і що він стане справді ефективним механізмом захисту національної безпеки держави", – зауважив Княжицький.

Фракція “Голос” також готова підтримувати невідкладно законопроєкт і голосувати "за", про що наголошує заступниця голови фракції Юлія Клименко. Раніше вона разом з "слугою" Олександром Аліксійчуком збирала підписи під зверненням до Стефанчука, аби це питання винесли на розгляд Верховної Ради у першому читанні.

Будь-які сумніви щодо заборони російських "релігійних" організацій повинні зникнути після заяви з'їзду "Всесвітнього російського народного собору", що проводиться під егідою російської православної церкви, про священну війну проти України і фактичну індульгенцію на вбивство українців. Ці організації повинні бути заборонені як найвища загроза національній безпеці Україні,

– зазначила вона.

Очільник групи "Довіра" Олег Кулініч наголошує, що у другому читанні законопроєкт буде мати підтримку і з боку його соратників. За його словами, цей процес потрібно було запустити вже давно, зважаючи на політичні зв'язки цієї структури з державою-агресором і її підривну діяльність в Україні.

"Водночас, мені здається, з боку української держави цей крок задля мінімізації впливу ворога на релігійне життя в Україні не повинен обмежуватися лише законом. Потрібно, по-перше, вести активну роботу з людьми, парафіянинами УПЦ МП, особливо старшим поколінням, а, по-друге, з самими її священнослужителями. Бо далеко не всі вони мають якісь антидержавні наміри, і далеко не всі вони в захваті від дій і висловлювань їхнього релігійного центру в Москві", – розповів нардеп.

Що стосується групи "За майбутнє", то голова цієї групи Тарас Батенко теж запевнив, що його депутати голосуватимуть "за". У пресслужбі "Батьківщини" також кажуть, що підтримували проєкт у першому читанні й будуть підтримувати й в другому.

Варто наголосити, що найближчим часом на погоджувальній нараді формуватимуть порядок денний для сесії Верховної Ради й саме від голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії залежить, чи потрапить це питання на розгляд тоді, коли у сесійній залі буде максимальна кількість депутатів. У першому читанні він законопроєкт підтримав і голосував "за".