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      Законопроєкт №1210 вимагає перегляду, – Данкова

      123 Читать новость на русском
      Податковий кодекс
      Податковий кодекс / 5.ua

      Законопроєкт №1210, який передбачає різке підвищення ренти за видобуток залізної руди в Україні, необхідно відкликати з розгляду Верховної Ради і після цього ретельно доопрацювати.

      Таку думку висловила сьогодні фінансовий директор групи "Метінвест" Юлія Данкова на засіданні робочої групи з питань зміни рентних платежів, передає кореспондент Мінпрому.

      Вона нагадала, що сам автор законопроєкту №1210 Данило Гетманцев раніше визнав, що до другого читання у ВР документ необхідно змінити не менше ніж на 60%.

      "Оскільки це дуже суттєві зміни, законопроєкт необхідно відкликати і ще раз уважно переглянути пропоновані в ньому підходи", підкреслила Данкова.

      Представник "Метінвесту" наголосила на необхідності дотримуватися існуючих міжнародних практик в частині оподаткування видобутку корисних копалин, в тому числі і рекомендацій Міжнародного валютного фонду. Вони передбачають, що 40% прибутку від розробки корисних копалин повинно отримувати держава, а 60% має залишатися у бізнесу в т.ч. для інвестицій в подальший розвиток.

      Ми взяли період з 2014 по 2019 рік, перше півріччя, і подивилися. У нас ця пропорція приблизно дотримується. З урахуванням ренти плюс податок на прибуток виходить, що ми платимо навіть трохи більше. Тому незрозуміло, звідки взялась теза про надприбутки в галузі,
       сказала Данкова.

      Вона запропонувала депутатам ВР створити робочу групу за участі експертів авторитетної міжнародної аудиторської компанії, яку можуть вибрати самі парламентарії і з її допомогою оцінити реальне податкове навантаження на залізорудну галузь.

      Представник "Метінвесту" уточнила, що в разі прийняття законопроєкту №1210 частка держави у вигоді від розробки корисних копалин зросте до 87%, що зробить видобуток залізної руди в Україні економічно недоцільним.

      "Коли стане невигідно добувати руду – будуть її возити з Бразилії", підкреслила вона.

      blog_ava
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      Теги: Металургія Податковий кодекс Податки
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