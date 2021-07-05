Більшість українців не вірить у дієвість закону про олігархів

Нещодавно парламент підтримав у першому читанні президентський законопроєкт про олігархів. Втім, українці оцінюють його скоріш несерйозно і не називають справжньою загрозою для олігархів.

Більшість українців впевнені, що новий закон не буде дієвим. Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

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Що українці думають про закон проти олігархів

56,4% українців вважають, що закон про деолігархізацію не є загрозою для олігархів. Натомість у зворотному переконані лише 20,4% респондентів. Ще 23,2% не визначилися або відмовилися відповідати на це запитання.



Як українці оцінюють закон про олігархів / Скриншот

Що відомо про соцопитування? Його провів КМІС протягом 22 – 29 червня. Загалом опитали 2 031 респондента в усіх областях України, окрім окупованих територій.



Статистична похибка вибірки не перевищує:



3,3% для показників близьких до 50%,

2,9% – для показників близьких до 25%,

2,2% – для показників близьких до 12%,

1,5% – для показників близьких до 5%.

Законопроєкт Зеленського про олігархів: коротко