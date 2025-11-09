Про це у неділю, 9 листопада, в етері телемарафону повідомила прессекретарка Державної митної служби Алевтина Топчієва, пише 24 Канал.

Яка причина збою?

На держкордоні у суботу, 8 листопада, тимчасово призупиняли роботу через технічний збій у роботі бази даних митної служби, внаслідок чого виникли затримки у русі. Причиною стала несправність у системі автоматичного перемикання.

Усі основні сервери митниці мають резервне живлення, яке дозволяє підтримувати роботу системи у разі відсутності електропостачання. У даному випадку проблемою стало саме автоматичне перемикання між основним та резервним живленням,

– пояснила Алевтина Топчієва.

За її словами, митниця вже провела перевірку відповідних систем, тому найближчим часом намагатимуться встановити додаткове обладнання для підвищення надійності резервного живлення, щоб таких ситуацій більше не виникало.

Вона додала, що внаслідок перепадів напруги та аварійного відключення електроенергії було пошкоджене обладнання автоматичного перемикання.

Утім, як зазначила прессекретарка, фахівці одразу розпочали відновлювальні роботи, і вже всього за кілька годин електропостачання вдалося відновити. Наразі всі системи, за її словами, працюють у штатному режимі.

Що цьому передувало?