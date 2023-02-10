Україна отримає все, що треба для контрнаступу: військовий експерт підсумував турне Зеленського

Володимир Зеленський здійснив європейське турне – 8 лютого він перебував у Лондоні та Парижі, а 9 лютого виступив з промовою в Європарламенті. Експерти вважають, що Україна тепер точно отримає все необхідне для контрнаступу, зокрема далекобійні ракети та авіацію.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він особисто вважає цю поїздку президента дуже вдалою, були зустрічі на високому рівні.

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За його словами, премʼєр-міністр Ріші Сунак особисто зустрів Зеленського з літака, а виступ глави України перед парламентом Великої Британії подав важливий посил, що нам потрібні літаки.

Він додав, що також важливим був візит Зеленського на військову базу, де проходять навчання наші військові. Потім була поїздка до Парижу, Брюсселю.

Як наслідок – Україна отримає все, що потрібно для контрнаступу. Для нас це надзвичайно важливо, я вважаю, що Україна отримає і далекобійні ракети, і артилерію, і авіацію. Постачання літаків може затягнутися у питання часу, а от далекобійні ракети ми побачимо раніше,

– заявив Мусієнко.

Військовий аналітик зауважив, що є консенсус у тому, що Україні зараз потрібно допомагати перемогти російську армію, яка намагається наступати, і деокупувати українську територію.

"Тому цей візит важливий і він має практичні наслідки, які ми потім побачимо", – додав він.

Мусієнко наголосив, що західні експерти та дипломати точно зрозуміли, що саме нам потрібно, адже стандартна зброя для контрнаступу – це:

сухопутна складова – танки та бронемашини,

артилерійська підтримка, щоб знищити тили та склади ворога,

підтримка з повітря, тобто літаки.

За його словами, тут важлива злагодженість, спільна робота всіх цих підрозділів з метою ефективності. "І нам не зарано просити танки та авіацію", – вважає експерт.

Наш міністр оборони колись говорив, що "Рамштайн" нам надає зброю під конкретні місії – для захисту треба була артилерія, для наступу на Півдні треба були HIMARS, і це давали. А зараз в нас амбітне завдання – контрнаступ та деокупація всієї України, тому нам потрібна додаткова зброя,

– пояснив Мусієнко.

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