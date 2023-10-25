Що відбувається на авдіївському териконі: Барабаш сказав, чи закріпилися там росіяни

Російські окупанти не контролюють авдіївський терикон. Це сіра зона, в яку заходять як українські, так і ворожі ДРГ. Зараз там неможливо закріпитися.

Коли загарбники намагаються проникнути туди, по них працюють ЗСУ за допомогою артилерії та інших засобів. Про це 24 Каналу заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

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"Є сам терикон, а біля нього декілька невеличких. Це маленький терикон. Він багатошаровий, не звичайний класичний терикон. На одному з маленьких шарів, який умовно поряд з великим териконом, росіяни поставили прапори та зробили з цього якийсь цирк", – пояснив він.

Ворог продовжує штурмувати Авдіївку

Віталій Барабаш зазначив, що росіяни продовжують атакувати Авдіївський напрямок. Ворог більше намагається тиснути у напрямку Бердичів, до траси, але залізниця не дає їм цього зробити. Якби авдіївський терикон був під контролем окупантів, то заїхати у місто було б неможливо. Хоча ситуація дійсно складна.

За словами начальника Авдіївської МВА, окупанти не зменшують свої штурми на цьому напрямку. Вони намагаються оточити місто невеликими групами, здебільшого це 10 – 15 вояк.

Росіяни намагаються підійти до залізниці, яка перебуває під серйозним вогневим контролем ЗСУ. Українські захисники не дозволяють ворогу цього зробити.

Зараз залізна дорога не має жодного сенсу з точки зору логістики, бо вона не використовується. Окупанти намагаються підходити до залізниці, штурмувати, але вогневий контроль з нашого боку там дуже серйозний,

– наголосив посадовець.

Ситуація на Авдіївському напрямку: дивіться відео

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