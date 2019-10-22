Закрита зустріч мерів з Гончаруком: Садовий поділився цікавими деталями

Про закриту зустріч мерів з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, зміну лідера "Самопомочі", політичні плани та повернення Донбасу – в ефірі 24 каналу розповів мер Львова Андрій Садовий.

Про зустріч мерів з Гончаруком

– Це була зустріч у форматі "без краваток" з мерами великих обласних міст. Це була достатньо відверта розмова. Що мене вразило, це те, що прем'єр дав можливість всім висловити свої думки, потім достатньо якісно підсумував.

Цікаво! Чи сварилися депутати "Слуги народу" та прем'єр Гончарук

– Я побачив бажання уряду мати якісну співпрацю з місцевим самоврядуванням. Тому що фактично ми всі в одному човні. Ми входимо в осінньо-зимовий опалювальний сезон. Уряд, він же далеко, а міста матимуть на собі головну відповідальність. Разом набагато простіше питання розв'язувати.

Не було жодного політичного чи регіонального поділу. Всі мають однакові проблеми, тому що грошей недостатньо. Як робить це світ? Я спілкуюся зі своїми колегами з міст Європи – вони дуже активно працюють з європейськими фінансовими інституціями.

– Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Європейський інвестиційний банк. Це ті структури, з якими Львів вже співпрацює. Але багато міст в Україні не використовуються цей інструментарій. А можна ж залучати десятки мільйонів доларів на дуже низький відсоток. Плюс гранти, плюс експерти.



Прем'єр-міністр Гончарук зустрівся з мерами українських міст

– Прем'єр наголосив, щоб міста використовували цей інструмент. Таким чином у 2020 році можна буде поремонтувати чимало доріг. Якщо ти береш гроші європейських банків, ти працюєш за європейським тендерним законодавством, яке мінімізує будь-яку корупцію.

Про зарплату вчителям

– Достатньо гостро стояло питання щодо оплати праці в освіті. Мене втішило, що є загальне розуміння у мерів та прем'єра.

Важливо! Загальна сума витрат Держбюджету на 2020 рік – 136,4 мільярда гривень. Натомість розмір видатків на зарплати вчителям залишився на рівні попереднього року, попри обіцянки про збільшення.

– 822 постанову, яка стосується зарплат вчителям, прийняли без грошей в останній день роботи уряду Гройсмана. Проте підняття зарплати вчителям буде, однозначно. Але почати варто з тих, хто буде незахищений, адже має бути бажання людей йти в освіту.

– Тобто якщо молоді вчителі будуть мати суттєво більшу зарплату – це буде плюсом. Згодом, якщо підійматиметься рівень життя, то збільшуватимуться і зарплати.

Про скорочення кількості чиновників ОДА

– Мене вразило, що є думка (у прем'єра Олексія Гончарука) ліквідувати в Україні районні ради. Ми всі кажемо: "Браво". Це не потрібно. Якщо ми підемо далі і суттєво скоротимо області адміністрації кількості людей, районні… Я б, чесно кажучи, закривав.

– Але я думаю, що це поступовий процес – суттєво скоротити, буде велика економія бюджетних коштів і спрощення життя для людей. Що менше є державної влади, то більше є волі для людей.

Про місцеве самоврядування в Києві

– Я за місцеве самоврядування в Києві. Це єдине місто в Україні, яке його сьогодні не має. Мер Києва це людина, яка залежна від президента, уряду та силовиків. Тому закон (про столицю – 24 канал) потрібен.

Думаю, що керівник ОДА має мати певні контролюючі функції, але в рамках здорового глузду. Я не думаю, що кияни оберуть мером бандита, наприклад. Якщо оберуть нормальну людину, ніхто не заважатиме їй працювати.

– У світі є різні підходи. Десь мера столиці взагалі призначає президент. десь він обирається і має більше повноважень. Це все залежить від готовності в нашій країні. Але я б хотів, щоб кияни мали повноцінне місцеве самоврядування. Тому краще, щоб закон був, аніж його не буде.

Коли можуть відбутися вибори мера столиці і КиїврадиЗазначимо, що 4 вересня уряд ухвалив рішення про звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міськдержадміністрації. 3 жовтня Верховна Рада проголосувала в першому читанні закон "Про столицю України – місто-герой Київ". Цим законом передбачається, зокрема, розділення посад мера Києва і голови КМДА, відновлення райрад і створення Київського магістрату.



Зміни законодавства, особливо в частині перерозподілу повноважень органів місцевого самоврядування, дають підстави для оголошення дострокових виборів. Фракція "Слуга народу" спочатку озвучувала дату – 8 грудня 2019 року. Наразі, як зазначив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, вибори Київради і мера столиці відбудуться разом із місцевими виборами у всій Україні навесні 2020 року. З огляду на те, що закон про столицю ухвалений тільки в першому читанні.

Про зміну лідера "Самопомочі"

Зазначимо, що новою лідеркою "Самопомочі" стала відомий політик та юрист, колишня віцеспікерка Верховної Ради України Оксана Сироїд.



Оксана Сироїд

– Навіть в Китаї, який є достатньо тоталітарною країною, є системність зміни керівника партії. В Україні партія народжується і, як правило, помирає з одним керівником. Я дуже щасливий, що "Самопоміч" показала приклад демократії і демократично обрала нового керівника.

Я маю велику повагу й пошану до Оксани Сироїд. Вона, коли працювала, як віцеспікер, показала твердість й мужність. Думаю, що вона для "Самопомочі" дасть нові горизонти й новий подих.

– Тому що я мав складну ситуацію поєднувати посаду і мера, і лідера партії. Дуже часто це конфлікт інтересів. Сьогодні я щасливий, що повноцінно занурився в роботу як міський голова. Роботи дуже багато, а Оксана Іванівна бере на себе штурвал партійного лідера й вперед до перемоги.

Про дочасні місцеві вибори

– Я дав собі слово, що не говорити про місцеві вибори, доки вони не будуть офіційно оголошені. Адже ми не знаємо, відбудуться вони весною чи восени 2020 року.

– Думаю, що це було б не зовсім мудро. Тому що не можна дестабілізувати ситуацію в країні. Країна має нормально розвиватися і за Конституцією вибори мають бути восени 2020 року. Хоча парламент може прийняти будь-яке рішення.

Хочу цей рік працювати активно, щоб мати, знаєте, такі наповнені груди від роботи. Отримувати кайф від неї. Бо кожне місто потребує чимало уваги, зокрема Львів. Я є мером вже 14 років і дуже хотів би, щоб до влади у місті приходили нові, молодші, успішніші та мудріші.

– Не відмовляюсь від своїх слів про те, що не балотуватимусь знову в мери. Але ще раз наголошую: я чинний міський голова. Є команда, яка працює, ми всі налаштовані на успіх. Зараз будемо працювати над програмою на наступні п'ять років. Щоб давати певний дороговказ, бо цей досвід, який є, повинний працювати на майбутнє міста.

Важливо! Чергові місцеві вибори в Україні повинні були б відбутися 25 жовтня 2020 року. Згідно з наразі чинним законодавством на місцевих виборах голосуватимуть за нових депутатів і голів міських, районних, сільських та селищних рад. Однак, у президента не раз заявляли, що вибори можуть відбутись раніше.

Про призначення Сивохо в РНБО

Зазначимо, що 21 жовтня коміка Сергія Сивохо призначили на посаду радника секретаря РНБО. Там він займатиметься питаннями реінтеграції і відновлення Донбасу. Про біографію Сивохо дізнайтеся за посиланням.

Я подивився структуру РНБО, яку запропонували, була публічна інформація. Дуже грамотна структура. А те, що Сивохо взяли радником – це мудро, тому що він з Донецька.

Те, що секретарем РНБО є колишній мер та губернатор Луганська (Олексій Данілов – 24 канал), це дуже мудро. Бо він знає глибину проблематики окупованих територій. А нам треба їх забирати, і робити це мудро.

Як Україні повернути окуповані території

– Аби Україна повернула окуповані території, вона має вивчати досвід Хорватії, яка забрала частину території силою за один день, а другу частину – складними перемовинами. Тодішній президент зайняв жорстку позицію і сьогодні Хорватія успішно розвивається.

На мою думку, сильна економіка дасть поштовх для сильної армії і якісного озброєння. І потрібно чекати момент. Нападати потрібно тоді, коли є реальний шанс перемогти. В нас багато про це говорили останніми роками і крали. Це мене всередині просто розриває, бо це цинізм.

– Я вважаю себе великим оптимістом і вірю, що Зеленських хоче успіху для країни. Я максимально готовий йому допомагати та сприяти. Бо це наша країна, в нас немає іншого шансу. Маєш хорошу ідею? Давай, йди, працюй, допомагай. Що за мода кричати, що все не так? Зроби сам. Завжди так робив і завжди мав успіх.

Про візит Круза до Львова та роль культури

– Американський актор та режисер Том Круз однозначно повернеться до України. Ба більше, після цього повернення буде велике кіно, у якому, зокрема, буде і Львів. Крім того, вже було ухвалено рішення, що наступний рік для Львова стане роком культури.

Tom Cruise у Львові, отже буде кіно P.S. львівське метро не знайшов, тому прийшов до нас на балкон ;) Опубліковано Андрій Садовий Середа, 2 жовтня 2019 р.



– Ми маємо на це 116 мільйонів гривень. Їх ми отримали від продажу приміщення, яке не використовувалося. Ми ці гроші вирішили у наступному році додатково скерувати в культуру. Зараз ми очікуємо від людей різні пропозиції, на що краще ці гроші витратити. Зокрема, є ідеї щодо пропаганди культури у громадському транспорті, відкриття картинних галерей та культурних просторів.

Якби наша держава ще з 90-их років вкладала гроші у культуру в Криму, в Донецьку і Луганську, там ніколи б не було російського солдата. Ми це "проморгали". Тому потрібно це робити, і в державному бюджеті потрібно суттєво збільшувати кошти на культуру.

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