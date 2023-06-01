Закрите укриття у Києві: затримані троє посадовців і охоронець медзакладу
Джерело:Офіс генпрокурора
Під час ракетної атаки у Києві загинули троє людей через закрите укриття. Влада обіцяє покарати винних. Вже затримано трьох посадовців райдержадміністрації та охоронця медзакладу.
Людей затримали у межах розслідування через недопуск громадян до укриття. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
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Кого затримали:
- першого заступника Деснянської РДА,
- директора медзакладу,
- його заступника,
- охоронця поліклініки.
Затриманим посадовцям готують повідомлення про підозру за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, охоронцю – за фактом залишення в небезпеці, що призвело до смерті.
Провели обшуки
Раніше прокурори спільно з поліцією провели обшуки у двох Департаментах КМДА, приміщенні Деснянської РДА, а також у медзакладі, де під час повітряної тривоги громадянам не надали доступ до укриття.
Слідчі дії тривають.
Трагедія біля укриття у Києві: що відомо
- Росіяни вночі 1 червня знову атакували Україну 10 балістичними ракетами "Іскандер". ППО ліквідували усі цілі, проте уламки пошкодили дитячу поліклініку у Києві та десятки багатоповерхівок.
- На жаль, загинули дві жінки та 9-річна дівчинка. Вони бігли до укриття, але двері були замкнені.
- Президент Зеленський запевнив, що всі винні у трагедії будуть покарані, в КМДА наголошують, що укриття більше не будуть замикати.