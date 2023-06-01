Закрите укриття у Києві: затримані троє посадовців і охоронець медзакладу

Під час ракетної атаки у Києві загинули троє людей через закрите укриття. Влада обіцяє покарати винних. Вже затримано трьох посадовців райдержадміністрації та охоронця медзакладу.

Людей затримали у межах розслідування через недопуск громадян до укриття. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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Кого затримали:

першого заступника Деснянської РДА,

директора медзакладу,

його заступника,

охоронця поліклініки.

Затриманим посадовцям готують повідомлення про підозру за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, охоронцю – за фактом залишення в небезпеці, що призвело до смерті.

Провели обшуки

Раніше прокурори спільно з поліцією провели обшуки у двох Департаментах КМДА, приміщенні Деснянської РДА, а також у медзакладі, де під час повітряної тривоги громадянам не надали доступ до укриття.

Слідчі дії тривають.

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