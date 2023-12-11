Величезні черги у метрополітені: яка наразі ситуація через закриті станції метро у Києві

У Києві низку станцій метро закрили на ремонт через пошкодження тунелю. Спеціалісти подовжують оцінювати стан ушкоджень на ділянці частини закритої "синьої" гілки метро. У КМДА розповіли про ситуацію у місті через закриття кількох станцій метрополітену.

У Києві 8 грудня на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" трапився прорив і вода вийшла на колії. Внаслідок цього Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА негайно закрила деякі станції.

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Яка наразі ситуація з транспортом у Києві

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів, що першочергово налагоджують рух наземного транспорту. Це необхідно, щоб довозити пасажирів із тієї частини міста, де закриті 6 станцій метрополітену.

Організовано кілька додаткових маршрутів тролейбусів і автобусів. Проводиться активна робота, щоб вони могли рухатися безперешкодно смугами громадського транспорту. У першу чергу це стосується самої Либідської площі,

– зазначив Поворозник.

Наразі на місці розвороту на Либідській площі працюють евакуатори та поліція, задля уникнення затримок та покращення транспортного руху.

Водночас спеціалісти проводять оцінку пошкоджень цього тунелю. На думку першого заступника голови КМДА, найближчим часом почнуться ремонтні роботи.

За його словами, всі зацікавлені у тому, щоб якомога швидше усунути ці негаразди з тунелем і повноцінно запустити цю гілку метрополітену.

Що відомо про пошкодження тунелю