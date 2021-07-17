Закриту зустріч Зеленського з фракцією "Слуга народу" перенесли: коли відбудеться
Джерело:"Інтерфакс-Україна"
Зустріч Володимира Зеленського з нардепами від "Слуги народу", яка мала відбутись 17 липня, перенесли. Її запланували на кінець серпня або на початок вересня.
Нардепка Євгенія Кравчук заявила про це у коментарі виданню. Вона також пояснила, що так буде доцільніше.
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Закрита зустріч з президентом відбудеться пізніше
Заступник голови фракції Євгенія Кравчук заявила, що доречніше не підбивати підсумки, а формувати плани на осінь.
Ми вирішили, що доцільніше буде провести зустріч президента та фракції наприкінці серпня або на початку вересня, щоб спланувати новий політичний сезон, – заявила Кравчук.
Щодо планів, то вона відзначила, що "їх справді буде багато":
- закон про олігархів;
- складний податковий закон;
- а також інші законодавчі акти.
Нардепка від "слуг" також запевнила, що "Кабмін буде більш готовий до того, щоб обговорити проєкт бюджету на наступний рік".
Кадрові зміни в уряді: останні новини
- 16 липня глава Верховної Ради Дмитро Разумков натякнув на зміни в уряді. Він сказав, що має питання щонайменше до 3 міністрів. Їхні прізвища політик не назвав, та пояснив, що можливо візьмуться за це питання восени.
- 13 липня у ЗМІ поширились чутки нібито про обговорення ймовірної заміни аж 3 міністрів – міністра оборони Андрія Тарана, міністра юстиції Дениса Малюськи та міністра культури Олександра Ткаченка.
- Це питання, за попередньою інформацією, мали обговорювати на закритій зустрічі між президентом, нардепами "Слуги народу" та міністрами.
- До речі, чутки з'явились після відставки глави МВС Арсена Авакова. Замість нього призначили Дениса Монатирського.