Чи залишаються громадянами України ті, хто отримав паспорт на Донбасі: пояснення Мережка

На окупованих територіях триває масова паспортизація українців, які отримують російські документи. Однак відповідно до Конституції, вони продовжують залишатися громадянами України.

Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в інтерв’ю LB пояснив, що Конституція забороняє позбавляти українського громадянства.

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Раніше представники ОРДЛО демонстрували російські паспорти на переговорах у Мінську. Мережко прокоментував, що "це дуже складне питання".

Ми не можемо позбавити людей, які отримали російське громадянство, українського паспорта. Якщо ми так зробимо, то порушимо Конституцію,

– пояснив він.

Вибори і російські паспорти

Олександр Мережко не вважає доцільним змінювати Конституцію щодо заборони жителям анексованого Криму та окупованого Донбасу брати участь у виборах і впливати на зовнішньополітичний курс країни.

Там за фактом виявляється маса людей з російським громадянством,

– сказав нардеп.

Він зазначив, що з точки зору права відмовлятися від цих людей не є правильно.

Російські паспорти на окупованих територіях: коротко