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Чи залишаються громадянами України ті, хто отримав паспорт на Донбасі: пояснення Мережка

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Мережко розповів про паспортизацію на окупованих територій
Мережко розповів про паспортизацію на окупованих територій / lb.ua

На окупованих територіях триває масова паспортизація українців, які отримують російські документи. Однак відповідно до Конституції, вони продовжують залишатися громадянами України.

Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в інтерв’ю LB пояснив, що Конституція забороняє позбавляти українського громадянства.

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Раніше представники ОРДЛО демонстрували російські паспорти на переговорах у Мінську. Мережко прокоментував, що "це дуже складне питання".

Ми не можемо позбавити людей, які отримали російське громадянство, українського паспорта. Якщо ми так зробимо, то порушимо Конституцію,
– пояснив він. 

Вибори і російські паспорти

Олександр Мережко не вважає доцільним змінювати Конституцію щодо заборони жителям анексованого Криму та окупованого Донбасу брати участь у виборах і впливати на зовнішньополітичний курс країни.

Там за фактом виявляється маса людей з російським громадянством,
– сказав нардеп.

Він зазначив, що з точки зору права відмовлятися від цих людей не є правильно.

Російські паспорти на окупованих територіях: коротко

  • У квітні 2019 року президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу.
  • Вже у травні 2019 року Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта для українців з окупованого Криму.
  • Україна та світова спільнота не визнає таких російських паспортів.
  • РНБО має списки всіх українських громадян, які отримали незаконні російські паспорти.
  • У лютому таких було 156 тисяч.
  • Згодом в Україні розпочнуться місцеві вибори, питання щодо окупованих територій наразі відкрите. Однак у будь-якому випадку жителі з російськими паспортами балотуватися не зможуть.
Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Війна на Донбасі Україна – Росія Місцеві вибори 2020 Новини Криму Конституція Російські паспорти на Донбасі Анексія Криму
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