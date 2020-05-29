Чи залишаються громадянами України ті, хто отримав паспорт на Донбасі: пояснення Мережка
На окупованих територіях триває масова паспортизація українців, які отримують російські документи. Однак відповідно до Конституції, вони продовжують залишатися громадянами України.
Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в інтерв’ю LB пояснив, що Конституція забороняє позбавляти українського громадянства.
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Раніше представники ОРДЛО демонстрували російські паспорти на переговорах у Мінську. Мережко прокоментував, що "це дуже складне питання".
Ми не можемо позбавити людей, які отримали російське громадянство, українського паспорта. Якщо ми так зробимо, то порушимо Конституцію,
– пояснив він.
Вибори і російські паспорти
Олександр Мережко не вважає доцільним змінювати Конституцію щодо заборони жителям анексованого Криму та окупованого Донбасу брати участь у виборах і впливати на зовнішньополітичний курс країни.
Там за фактом виявляється маса людей з російським громадянством,
– сказав нардеп.
Він зазначив, що з точки зору права відмовлятися від цих людей не є правильно.
Російські паспорти на окупованих територіях: коротко
- У квітні 2019 року президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу.
- Вже у травні 2019 року Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта для українців з окупованого Криму.
- Україна та світова спільнота не визнає таких російських паспортів.
- РНБО має списки всіх українських громадян, які отримали незаконні російські паспорти.
- У лютому таких було 156 тисяч.
- Згодом в Україні розпочнуться місцеві вибори, питання щодо окупованих територій наразі відкрите. Однак у будь-якому випадку жителі з російськими паспортами балотуватися не зможуть.