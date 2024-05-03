Залишили ОПК Росії без інтернету: ГУР здійснює масштабну кібератаку на Татарстан

Фахівці ГУР Міноборони України у п'ятницю, 3 травня, здійснюють масштабну кібератаку на інтернет-провайдери та оператори мобільного зв'язку в Татарстані.

Головним об'єктом кібероперації стали мережі зв’язку в основній економічній зоні Алабуга, де розміщено понад 30 виробництв, зокрема важливі підприємства ОПК. Про це повідомляють джерела 24 Каналу в Головному управлінні розвідки.

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Наслідки атаки

Зусиллями ГУР вдалося заблокувати роботу інтернет-мережі в Татарстані та Казані. Також внаслідок DDоS атаки була зупинена робота мобільного оператора МТС, найбільшого оператора зв'язку ПАО Таттелеком та регіонального оператора зв'язку Уфанет.

Росіяни скаржаться на відсутність доступу до Інтернету, роботу веб-ресурсів та мобільних додатків. Повідомляють навіть про неможливість скористатися мобільними додатками, які керують роботою домофонів у під'їздах. Також російські користувачі провайдерів звітують про збої в роботі інтернет-месенджерів.

Цікаво, що пресслужба компанії Таттелеком все ж визнає факт найпотужнішої у своїй історії кібератаки на мережеву інфраструктуру. За їх словами, атака триває від ранку 2 травня.