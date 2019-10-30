Залишили острівець: у Харкові дорожники встелили асфальт навколо авто

Робітники у мікрорайоні Салтівка вирішили покласти асфальт в обхід припаркованого автомобіля. Чоловіки протягом двох годин не змогли знайти власника залишеної машини.

Курйозний випадок стався у найбільшому житловому масиві України Салтівці, що розташований у Харкові. Фото з місця опублікували у спільноті h_saltovka у твіттері.

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Зазначено, що четверо чоловіків, перш ніж укласти асфальт, протягом двох годин розшукували власника авто. У коментарях користувачі кепкують, що дорожники могли б і додуматися до евакуатора.