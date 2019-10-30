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      Залишили острівець: у Харкові дорожники встелили асфальт навколо авто

      273 Читать новость на русском
      Асфальт встелили довкруги авто
      Асфальт встелили довкруги авто / h_saltovka

      Робітники у мікрорайоні Салтівка вирішили покласти асфальт в обхід припаркованого автомобіля. Чоловіки протягом двох годин не змогли знайти власника залишеної машини.

      Курйозний випадок стався у найбільшому житловому масиві України Салтівці, що розташований у Харкові. Фото з місця опублікували у спільноті h_saltovka у твіттері.

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      Зазначено, що четверо чоловіків, перш ніж укласти асфальт, протягом двох годин розшукували власника авто. У коментарях користувачі кепкують, що дорожники могли б і додуматися до евакуатора.

       

      blog_ava
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      Теги: Курйозні новини Новини України Новини Харкова
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