Залишились лише руїни: ексклюзивні кадри страшних наслідків обстрілу росіян на Харківщині

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни нещадно гатили по місту Люботин у Харківській області. Це місце вважали безпечним, однак російські ракети завдали йому значних руйнувань.

Про це 24 каналу повідомила кореспондентка з Харкова. Вона наголосила, що російські обстріли просто стерли з лиця землі одну з вулиць в Люботині.

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Важко визначити, де був будинок

За словами журналістки, частини вулиці в Люботині зовсім немає. Вона наголосила, що російські нелюди цілеспрямовано гатили ракетами просто по приватних житлових будинках.

Тут важко знайти місце, де саме стояв той чи інший будинок, оскільки залишились одні згарища,

– заявила кореспондентка.

Як вона зауважила, внаслідок російських обстрілів 7 приватних будинків знищені вщент – від них залишились лише фундаменти. Крім того, ще 5 осель вважають постраждалими – зруйновані дахи та вікна. Автомобілі місцевих жителів також повністю згоріли.

Зруйнована російськими ракетами вулиця в Люботині / Фото Анни Черненко, 24 канал

Відкриють нові справи щодо воєнних злочинів Росії

Журналістка зазначила, що зараз у Люботині працює прокуратура, яка оглядає ці місця та бере свідчення в постраждалих. Водночас фахівці продовжують пошуки уламків російських снарядів, якими обстріляли вулицю.

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"Тут росіяни ракетами обстрілювали школу, школу-інтернат та інші установи. Сьогодні, 17 червня, відкриють чергові кримінальні справи щодо нових воєнних злочинів загарбників", – зауважила кореспондентка.

Фахівці збирають уламки російських ракет для доказів воєнних злочинів / Фото Анни Черненко, 24 канал

Люботин вважався спокійним місцем

Журналістка наголосила, що Люботин вважався достатньо спокійним, тихим та безпечним місцем. За її словами, багато людей з Харкова перебралися до цього населеного пункту, аби перечекати обстріли міста-мільйонника.

"Люботин розташований на захід від Харкова. Водночас західна частина області вважалася повністю безпечною. Однак, на жаль, немає безпечних місць", – підсумувала журналістка.

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