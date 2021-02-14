Залишилося менше 5%: Росія заявила, що добудує "Північний потік-2"

14 лютого 2021 , 20:04
Читать новость на русском

Росія заявила, що їй залишилося добудувати менше як 5% газопроводу "Північний потік-2". Віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак переконує, що проєкт нібито реалізують, незважаючи на санкції з боку США.

Джерело:

24 канал

За словами Новака, реалізувати проєкт насамперед допомагають іноземні компанії. Їм начебто потрібне газопостачання з Росії. Віцепрем'єр-міністра цитують російські ЗМІ.

Актуально Америка обіцяє нові санкції проти "Північного потоку-2", – Держдепартамент США

Компанія "Газпром" створила спільне підприємство, яке практично вже більш ніж на 95% реалізувало цей проєкт,
– наголосив Новак.

Російський політик також поскаржився на "деструктивний підхід з боку США". На думку Новака, він лише затягує процес.

Що думає про "Північний потік-2" світ: