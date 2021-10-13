Попрощатись із Міськом прийшов письменник Сергій Жадан, журналіст Богдан Логвиненко, радник голови правління Суспільного Зураб Аласанія, народний депутат Микола Княжицький, ведучий і музикант Роман Чайка тощо.

До теми Львів, легенда, людина: яким ми запам'ятаємо Міська Барбару

"Лишив багато недосказаного"

Чайка раніше теж грав у "Мертвому півні". Місько ж Барбара був співзасновником гурту. Колега дізнався про смерть Барбари після свого ефіру та спочатку подумав, що це дурнуватий жарт. Чоловік розповів, що ще нещодавно учасники гурту думали про нові проєкти.

Ми навіть якось думали, а давайте, може, подумаємо, як це мало би бути — не одноразове повернення на один концерт, але щось трохи більше. Багато чого недосказаного, це було все в ідеях, фразах, як казав Місько, на питання, ви ще будете разом з "Мертвим півнем" виступати, він казав: ніколи не кажи "ніколи",

– сказав Чайка.

Чоловік додав, що людина може все планувати, а Бог поміняє.



Прощання з Міськом Барбарою / Фото "Суспільне"

Барбара помер через інфаркт

Чайка розповів, що, за словами лікарів, смерть настала через інфаркт. Він додав, що не всі охочі змогли приїхати на прощання, адже багато хто живе за кордоном. Микола Княжицький розповів, що бачився з Барбарою у Харкові на початку жовтня. Вони ходили пам'ятними місцями.



Люди несуть квіти / Фото "Суспільне"

Додали, що Барбара жив планами, майбутнім, говорив про свої концерти та альбом. Він захоплювався Харковом.

Поховають Міська Барбару у Харкові на кладовищі №2.

Зверніть увагу! Місько Барбара раптово помер 11 жовтня. Музиканту 14 листопада мало б виповнитись 50 років.



У Харкові прощаються з Міськом Барбарою / Фото "Суспільне"