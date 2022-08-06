"Залізний купол" нищить 95% ракет: Ізраїль під інтенсивним обстрілом

Впродовж останньої доби відбуваються інтенсивні обстріли Ізраїлю, особливо прикордонних населених пунктів. Відомо як про мінометні, так і про ракетні удари.

Деякі ракети долітають до центру країни – Тель-Авіву та передмість. Про це 24 каналу розповів журналіст ізраїльського аналітичного порталу "Подробиці" Роман Янушевський.

Не пропустіть Армія Ізраїлю відновила широкомасштабні авіаудари по сектору Газа, – міноборони країни

Армія демонструє високу ефективність ударів

Сьогодні, 6 серпня, Ізраїль продовжив атакувати об'єкти "Ісламського джихаду" в секторі Газа. Операція отримала назву "Світанок".

За словами журналіста, наразі з боку Ізраїлю лише 3 постраждалих, які мають осколкові поранення.

"Ізраїльська армія намагається діяти хірургічними методами на території сектора Газа. Повідомляється про 15 загиблих, з них лише 2 людини цивільні, решта – бойовики. Я вважаю, що це достатньо висока ефективність ударів", – зауважив Янушевський.

"Залізний купол" перехоплює 95% ракет

Як зазначив Роман Янушевський, Ізраїлю пощастило мати "залізний купол" – систему, що перехоплює ракети, які летять на декілька десятків кілометрів. Вона прораховує траєкторію та збиває ракети, які прямують у житлові райони.

Відтак 95% ворожих ракет, які можуть зруйнувати будинки, поранити або вбити людей, збиваються. "Це не означає, що життя в Ізраїлі є абсолютно безпечним, але в цілому ця система достатньо ефективна", – відзначив Янушевський.

Журналіст додав, що станом на зараз по Ізраїлю випустили щонайменше 200 ракет. Така кількість зафіксована трохи більше, аніж за добу.

Загострення конфлікту на Близькому Сході: що відомо

Ізраїльсько-Палестинський конфлікт триває десятиліттями. Східний Єрусалим та Західний берег ріки Йордан – давня палестинська земля, але Ізраїль цього не визнає. Проте бойовики ХАМАС намагаються відновити контроль над цією територією.

Терористи "Хізбалли" перекрили дороги та ізолювали палестинське населення в прикордонних районах. Тисячі палестинців не можуть скористатися закритим пунктом пропуску "Ерез".

У центрі та на півдні Ізраїлю пролунали сирени, "залізний купол" почав перехоплювати ракети.

5 серпня армія Ізраїлю завдала ударів по сектору Газа. Унаслідок цього ліквідували керівника "Ісламського джихаду" Тайсіра аль-Джабарі.

У Палестині заявили, що в результаті серії авіаударів по сектору Газа загинули щонайменше 10 людей. Зокрема, 5-річна дівчинка та 23-річна жінка. Ще 55 людей зазнали поранення.

На тлі загострення конфлікту ізраїльське міноборони оголосило про призов 25 000 резервістів.

Ізраїль під інтенсивними обстрілами: дивіться відео