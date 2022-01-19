Залучать 4 аеродроми та 5 полігонів: у міноборони Росії розповіли про навчання в Білорусі
Джерело:пресслужба міноборони Росії
Росія та Білорусь до 20 лютого проводитимуть спільні військові навчання. На територію останньої вже прибули перші підрозділи збройних сил Росії, які залучать до перевірки білоруських сил реагування.
За інформацією міноборони Росії, навчання відбуватимуться у 2 етапи. Перший – до 9 лютого, другий розпочнеться 10 лютого й триватиме до 20 лютого.
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Що відпрацьовуватимуть
На першому етапі перекидатимуть та створюватимуть угруповання військових сил на території Білорусі. Організовуватимуть охорону та оборону важливих державних та військових об'єктів, охоронятимуть кордон у повітряному просторі.
Під час другого етапу перевірки проведуть спільне навчання "Союзна рішучість-2022". У його рамках відпрацюють питання запобігання та відбиття зовнішньої агресії, а також тренуватимуться протидіяти тероризму та захищати інтереси держави-союзника.
Охорона кордону
Під час навчання військові відпрацьовуватимуть заходи щодо посилення охорони державного кордону для запобігання проникненню озброєних груп бойовиків та перекриття каналів доставки зброї та боєприпасів. Крім того, тренуватимуться шукати, блокувати та знищувати збройні формування та диверсійно-розвідувальні групи.
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Де тренуватимуться
Практичні дії війська тренуватимуть на полігонах Доманівський, Гозький, Обуз-Ліснівський, Брестський та Осиповичський та на окремих ділянках місцевості в Білорусі. Планують також залучити аеродроми "Барановичі", "Лунинець", "Ліда" та "Мачулищі".
Ймовірні плани Росії про вторгнення з Білорусі
- Водночас у посольстві Росії в США відповіли, що переміщувати свої війська – це їхнє право і заперечили ймовірний напад на Україну. Також Кремль заявив, що такі повідомлення можуть "підштовхнути Київ до провокацій".
- У Держдепі США 18 січня припустили, що переміщення російських військових до Білорусі – це підготовка до нападу на Україну. Штати вже розповіли про свої побоювання "приватно" білоруській владі.
- Сьогодні, 19 січня, військову техніку країни-агресорки помітили за 200 кілометрів на північ від столиці України – Києва. Зазначається, що в районі, де її помітили – немає полігонів, заявлених для російсько-білоруських навчань.
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