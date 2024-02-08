Дякуємо, пане генерале: українці висловлюють повагу Залужному після відставки

Володимир Зеленський 8 лютого звільнив з посади Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Українці у мережі висловлюють подяку Залужному за два роки, які він обороняв країну.

Громадяни зазначають, що саме завдяки йому вдалося стримати ворожу навалу. Реакції мережі щодо відставки Валерія Залужного – зібрав 24 Канал.

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Реакції на звільнення

Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що генералу Валерію Залужному випало одне з найскладніших завдань – керувати ЗСУ під час великої війни з Росією.

Щиро вдячний Валерію Федоровичу за всі досягнення та перемоги. Слава Україні,

– написав Умєров.

Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що щоби не було далі, Залужний вже залишив свій слід в сучасній історії України.

Волонтер та журналіст Сергій Стерненко також висловив свою вдячність та наголосив, що Залужний боронив Україну у найважчі часи.

Десятки інших відомих українських діячів висловили свою подяку Головнокомандувачу. Більшість з них прості та лаконічні – вони пишуть лише "Дякую".

Дехто ділиться власними фото з генералом Валерієм Залужним – наприклад, військовий Анатолій Штефан "Штірліц".

Честь пане Головнокомандувач! Честь пане генерал! Честь Валерій Федорович! Честь брате! Війна триває,

– написав військовий.

Звісно, особливо багато подяки під постом Валерія Залужного. Тисячі людей прийшли написати, як вони вдячні за ці два роки, які генерал обороняв країну від російських загарбників.

Коментарі під постом Валерія Залужного: дивіться підбірку

Що відомо про звільнення