Залужний зізнався, що постійно читає та слідкує за одним російським воєначальником
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про ворога, за яким уважно стежить та читає його публікації. Йдеться про начальника генштабу російської армії Валерія Герасимова.
Про це Залужний розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову для його проєкту "Рік". Український генерал наголосив, що йому цікава думка Герасимова, передає 24 Канал.
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У Росії є один воєначальник, якого я постійно читаю. Зараз, на жаль, він нічого свіжого не публікує. Мені цікава його думка як військового... Це генерал Герасимов,
– сказав Залужний.
Головнокомандувач ЗСУ додав, що промови диктатора Владіміра Путіна натомість він не дивиться та не читає.
Залужний додав також, що ворога не можна недооцінювати, бо "він підступний і непередбачуваний".
"Це сильний ворог, якого нам, військовим, теж треба поважати заради перемоги", – підсумував він.
Ротації у російській армії
На початку 2023-го Путін понизив генерала Сергія Суровікіна, зробивши заступником нового командувача військами Росії в Україні Валерія Герасимова. При цьому Герасимов зберіг за собою посаду начальника генштабу, а Суровікіна також лишили за головного Повітряно-космічних сил Росії.
Ця заміна командувача військами Росії в Україні свідчить про системні проблеми у російській армії і визнання нездатності досягти бажаних цілей.
Результати Герасимова як керівника повномасштабного вторгнення теж важко оцінити як успішні для Росії.