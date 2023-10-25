Залужний прибув на один із пунктів управління Повітряних Сил: зустрівся з Олещуком і Шапталою
Джерело:Валерій Залужний
Валерій Залужний 25 жовтня розповів, що провів роботу на одному з пунктів управління Повітряних сил ЗСУ. Головнокомандувач провів зустріч з Олещуком і начальником Генштабу.
Про це Валерій Залужний розповів у своєму телеграмі. Він також озвучив, про що спілкувався з начальником Генштабу Сергієм Шапталою та командувачем Повітряних сил ЗСУ Миколою Олещуком.
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Що обговорювала військова верхівка
За словами Залужного, обговорювалися ключові питання. Вони стосуються посилення протиповітряної оборони, застосування авіаційного озброєння та прикриття об'єктів критичної інфраструктури в осінньо-зимовий період.
Дякую нашим пілотам, зенітникам, фахівцям радіотехнічних військ, РЕБ, зв'язку та логістики, розвідці Повітряних Сил, які щодня забезпечують результат! Із кожним днем наші крила та щит міцніють, із кожним днем – ми ближче до нашої мети! Разом – до Перемоги!
– наголосив Залужний.
Звернімо увагу, що напередодні Валерій Залужний виклав ролик, на якому можна було побачити його відвідини Авдіївського напрямку. Цікаво, що після цього окупанти зазнали шалені втрати за добу. Збіг – не думаємо!
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Оскільки ми заговорили про втрати ворога, то не зайвим буде освіжити собі у пам'яті дані статистики. Ураховуючи, що з кожним днем ми наближаємося до шаленої цифри.
Скоро буде 300 тисяч знищених ворогів
- За минулу добу наші військові відправили на той світ 800 російських загарбників. Якщо говорити про загальні втрати у живій силі від початку повномасштабного вторгнення, то йдеться про 296 310 бійців так званої "другої армії світу".
- Крім того, за понад півтора року великої війни на брухт перетворили 5112 танків, 9697 бойових броньованих машин, 7125 артилерійських систем, 833 РСЗВ, а також 554 засобів ППО.
- А ще окупанти не дорахуються 320 літаків, 324 гелікоптерів, 5372 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 538 крилатих ракет, 20 суден, 1 підводного човна, 9 474 автомобілів і автоцистерн, а також 1 007 одиниць спеціальної техніки.