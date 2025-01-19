Залужний розповів, коли вперше зрозумів, що велика війна "не за горами"

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пригадав, як Росія готувалася до вторгнення в Україну. Генерал поділився, що саме вказувало на підготовку Москви до повномасштабної війни.

Напередодні Нового року світ побачила автобіографічна книга Валерія Залужного. У ній генерал зізнався, що вже у 2021-ому році "пахло" великою війною, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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"Усі дуже боялися"

За словами ексголовкома, підгрунття для великої війни закладалося ще за рік до цього. Залужний наголошує, що саме у 2020 році Росія розпочала розгортання своїх сил, які у майбутньому наступатимуть на Україну. Передусім, Москва формувала ударне угруповання на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, у Криму, а також уздовж державного кордону України. "Тоді всі дуже боялися казати про початок створення ударного угруповання й на території Республіки Білорусь", – пригадує військовий.

До слова, у книзі генерал розповів, що 25 років тому ворожка передбачила йому майбутню війну в Україні, коли він їхав потягом додому до Новограда-Волинського. "Я побачила війну. Страшну. У нас тут. А ти там найголовніший", – сказала вона Залужному, тоді ще курсанту.

Генерал зауважив, що згадав її слова лише наприкінці лютого 2022 року.