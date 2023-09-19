ЗСУ невпинно та рішуче продовжують наступ: Залужний розповів про зустріч з командирами на Півдні

Зустріч Валерія Залужного з ОСУВ "Таврія" потрапила на відео. Генштаб поділився цікавими фрагментами.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та начальник Генштабу Сергій Шаптала зустрілися з командувачами та командирами бригад оперативно-стратегічного угруповання "Таврія". Серед них був і Олександр Тарнавський.

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Що сказав Залужний

Головнокомандувач ЗСУ повідомив про проведення спільною із Шапталою роботи. Вони обговорили та узгодили з командувачами і командирами ОСУВ "Таврія" послідовність кроків з урахуванням зміни оперативної обстановки на фронті, активності російських окупантів та всіх можливих загроз.

Попри шалений спротив ворога, наші захисники невпинно та рішуче продовжують вести наступальні дії задля визволення української території,

– сказав Залужний.

Він також подякував усім українським захисникам.

Генштаб поділився відео, на якому можна побачити, як Залужний та Шаптала спілкуються з представниками ОСУВ "Таврія". Судячи з кадрів, зустріч була зафільмована близько 12 години дня 18 вересня.

На записі також показані наслідки російської агресії в Оріхівському районі Запорізької області. Ще на відео можна побачити, як Залужний та Шаптала підписують для бійців український прапор.

Зустріч Залужного та Шаптали з ОСУВ "Таврія": дивіться відео Генштабу ЗСУ



Що сказав Тарнавський

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський прокоментував у своїх соцмережах зустріч із Залужним.

Разом з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, начальником Генерального штабу та командирами бригад ОСУВ "Таврія" спланували подальші кроки на Таврійському напрямку

– написав він.

Бригадний генерал додав, що Сили оборони йдуть вперед.

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