ЗСУ невпинно та рішуче продовжують наступ: Залужний розповів про зустріч з командирами на Півдні
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Зустріч Валерія Залужного з ОСУВ "Таврія" потрапила на відео. Генштаб поділився цікавими фрагментами.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та начальник Генштабу Сергій Шаптала зустрілися з командувачами та командирами бригад оперативно-стратегічного угруповання "Таврія". Серед них був і Олександр Тарнавський.
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Що сказав Залужний
Головнокомандувач ЗСУ повідомив про проведення спільною із Шапталою роботи. Вони обговорили та узгодили з командувачами і командирами ОСУВ "Таврія" послідовність кроків з урахуванням зміни оперативної обстановки на фронті, активності російських окупантів та всіх можливих загроз.
Попри шалений спротив ворога, наші захисники невпинно та рішуче продовжують вести наступальні дії задля визволення української території,
– сказав Залужний.
Він також подякував усім українським захисникам.
Генштаб поділився відео, на якому можна побачити, як Залужний та Шаптала спілкуються з представниками ОСУВ "Таврія". Судячи з кадрів, зустріч була зафільмована близько 12 години дня 18 вересня.
На записі також показані наслідки російської агресії в Оріхівському районі Запорізької області. Ще на відео можна побачити, як Залужний та Шаптала підписують для бійців український прапор.
Зустріч Залужного та Шаптали з ОСУВ "Таврія": дивіться відео Генштабу ЗСУ
Що сказав Тарнавський
Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський прокоментував у своїх соцмережах зустріч із Залужним.
Разом з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, начальником Генерального штабу та командирами бригад ОСУВ "Таврія" спланували подальші кроки на Таврійському напрямку
– написав він.
Бригадний генерал додав, що Сили оборони йдуть вперед.
Інші зустрічі Головнокомандувача ЗСУ
- Нещодавно Валерій Залужний провів переговори з американськими та британськими партнерами України. На цій зустрічі був присутній і голова української розвідки Кирило Буданов, а також інші представники військового керівництва.
- Раніше Залужний переговорив з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Під час цієї розмови він заявив, що наші захисники створюють умови для просування та докладають для цього максимум зусиль.