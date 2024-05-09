Наскільки успішним послом може бути Залужний: військове зведення від Світана

Валерій Залужний 9 травня указом Володимира Зеленського призначений послом України у Великій Британії. Це дасть серйозний поштовх розвитку наших міжнародних відносин.

Про це у щоденному зведенні для 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що ексголовком ЗСУ має не лише шану та заслуги, а й гарну освіту.

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Яким послом буде Залужний

Полковник запасу вважає, що будь-який генерал, який пройшов принаймні академію Генштабу та мав сотні тисяч людей під управлінням, може керувати загалом будь-якими процесами. Йому треба лише трохи підучитися та зрозуміти важелі управління.

Тому, на його думку, генерал Залужний спочатку як посол Великої Британії сам навчиться деяких міжнародних механізмів. А британці, найімовірніше, допоможуть ексголовкому в цьому. Тож він отримає ще серйозну практичну передумову для подальшого свого зростання.

Я думаю, Залужний себе покаже з гарного боку,

– заявив Світан.

Тим паче, додав він, Залужний має повагу, заслуги. І звісно – освіту, адже він закінчив не одну академію, ще й з відзнакою. Це високопрофесійна людина, яка точно дасть серйозний поштовх розвитку наших міжнародних відносин.

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Світан зазначив, що у селі Юрівка Краснодарського краю Росії, куди вночі 9 травня завітали безпілотники, є велика нафтобаза, через яку йде трафік дизелю для російської армії.

Звісно, вона є одним із пріоритетних об'єктів для накладання санкцій Малюка чи Буданова,

– сказав полковник запасу.

За його словами, всі світові аналітичні агентства вже визнають, що пряме знищення російської вуглеводневої галузі – це найдієвіші "санкції".

І воно, наголосив Світан, триває, як би комусь цього не хотілося. Битимемо, допоки не відмінусуємо щонайменше третину або навіть половину російської вуглеводневої галузі, тоді це відчується на лінії бойового зіткнення – росіянам просто не буде на чому їздити.

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