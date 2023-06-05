Фото маленької дівчинки, що спить на руках у Залужного, зворушило мережу

Мережу облетіло зворушливе фото, на якому Валерій Залужний тримає малу дитину. Це новонароджена донька офіцерки ЗСУ Поліни Кравченко.

Поліна Кравченко познайомила Валерія Залужного зі своєю новонародженою донькою. Офіцерка ЗСУ поділилася світлинами у соцмережах.

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Батьки назвали дівчинку Соломією. Кравченко заявила, що тримати цю дитину на руках – це до миру.

Міцний сон Соломії у руках нашого гетьмана,

– написала мати.



Соломія міцно спить на руках у Залужного / Фото Поліни Кравченко

Кравченко та Залужний / Фото Поліни Кравченко

Що офіцерка ЗСУ думає про Залужного

Кравченко назвала головнокомандувача ЗСУ людиною, яка щодня пише історію України – країни майбутнього з самою сильною армією світу та щасливими людьми, де живуть і будуть жити наші дітлахи. Вона додала, що пишається Залужним.



Оригінальний допис офіцерки ЗСУ / Фото з соцмереж

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