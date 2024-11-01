"Твоє тепло хай не згасає": Залужний опублікував щемливий допис у пам'ять про "Да Вінчі"

1 листопада Герою України Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу могло б виповнитися 29 років. На жаль, він загинув 7 березня 2023 року, але у день його народження українці вшановують пам'ять про українського захисника.

Щемливий допис опублікував і Валерій Залужний – колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині Посол України у Великій Британії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис у телеграм-каналі посадовця.

До теми "За свою свободу треба боротися": пам'яті легендарного Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі"

Залужний опублікував щемливий допис у день народження "Да Вінчі"

У своєму телеграм-каналі Залужний опублікував архівне фото з Дмитром "Да Вінчі" Коцюбайлом. Ймовірно, його зробили у день, коли український захисник отримав відзнаку Герой України, – 1 грудня 2021 року. Варто зауважити, що "Да Вінці" – перший доброволець, який отримав цю нагороду прижиттєво.

У щемливому дописі Залужний звернувся до "Да Вінчі" у вірші. Хто є автором цих рядків – невідомо.

Яка печаль, що я не зможу тебе сьогодні в обіймах міцно обплести,

– починається звернення Залужного до "Да Вінчі".

Залужний вшанував пам'ять про "Да Вінчі": дивіться допис

У п'ятницю, 1 листопада, у Києві на Аскольдовій могилі вшанували пам'ять полеглого Героя України, командира батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. До могили військового прийшли його рідні, друзі та просто небайдужі громадяни нашої держави.

До слова, сім'ю Дмитра Коцюбайла сколихнула ще одна трагічна звістка – напередодні помер його молодший брат Іван Коцюбайло. Як зауважила сестра Мар'яна Коцюбайло-Семененко, особливо пронизливо трагічно, що Дмитро та Іван померли, коли їм було 27 років.