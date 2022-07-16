"Тримайтесь, сонечки": Залужний звернувся до дітей з Миколаєва

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний взяв участь у благодійній акції. Її метою є підтримка дітей у лікарні Миколаєва.

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний давно став улюбленцем українців. Він не лише робить все можливе заради нашої перемоги, а й встигає підбадьорити та підтримати тих, хто цього потребує.

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Звернення Залужного до дітей з Миколаєва

Валерій Залужний взяв участь в акції на підтримку Миколаївської обласної клінічної лікарні. Він підписав марки "русскій воєнний корабль... всьо!", які згодом продадуть на благодійному аукціоні.

Коли Головнокомандувач ставив свій автограф на марках, він звернувся до дітей.

Діти з Миколаєва. Тримайтеся, сонечки. Ми вас любимо. І захищаємо. Ви наше майбутнє,

– сказав Залужний.

Війна росії з Україною: останні новини

у Генеральному штабі ЗСУ повідомили про найближчі плани російських окупантів на Півдні. Вони хочуть завдати удару по цивільній інфраструктурі, тому мешканцям південних регіонів потрібно бути обачними та реагувати на сигнал тривоги.

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російські окупанти не втомлюються скаржитися своїм рідним на важку ситуацію на фронті. Один з них почав бідкатися на "кривавого" генерала, який відверто сказав солдатам, що вони розхідний матеріал, але мати російського солдата не висловила ні каплі співчуття та закликала "воювати до останнього росіянина".

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