Ситуація стабілізується: Жданов пояснив слова Залужного щодо ситуації в Бахмуті

На сході України тривають важкі бойові дії. Українським силам оборони вдається докладати величезних зусиль, аби відбивати атаки ворога і контролювати фронт.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, пише 24 Канал. Він повідомив, що росіяни поблизу Бахмута досягли межі своїх можливостей і зараз їхні сили йдуть на спад.

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На Бахмутському напрямку зберігається складна ситуація. Противник активно штурмує Оріхово-Василівку та Богданівку.

За словами Жданова, у самому місті тривають запеклі бої, росіяни намагаються прорватися в центр міста.

Однак наші сили тримають оборону,

– додав спікер.

Ситуація стабілізується

24 березня Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що завдяки титанічним зусиллям української армії ситуацію на Бахмутському напрямку вдалося стабілізувати.

Тобто ми не тільки відбиваємо атаки і утримуємо оборонні рубежі, але й наносимо такий обсяг ураження противнику, таких втрат, що кількість атак з їхнього боку починає поступово знижуватися,

– прокоментував військовий експерт.

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