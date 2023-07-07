Переможемо, усе йде за планом, – Залужний зустрівся зі Шапталою на Запоріжжі та похвалив ЗСУ
Джерело:Валерій Залужний
Головнокомандувач Збройних Сил на зло росіянам живий, здоровий та виконує свою роботу. Ба більше, Валерій Залужний впевнений, що бойова робота української армії триває за планом до переможного фіналу. Ворогові не вдається її зірвати.
У п'ятницю, 7 липня, генерал і воєначальник українського війська опублікував допис, з якого зрозуміло, що з кожним днем Україна на крок все ближча до перемоги над російськими загарбниками. Власне, також відомо, що Залужний зустрівся з начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою.
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Бойова робота триває за планом
Як зазначив Головнокомандувач, зі Шапталою він працював в оперативно-стратегічних угрупованнях військ "Хортиця" і "Таврія", що на Запорізькому напрямку.
Все нормально, все буде добре, все по плану, хлопці – молодці. Переможемо,
– констатував "Залізний генерал".
Окрім того, Валерій Залужний подякував кожному, хто боронить нашу землю від ворога.
Валерій Залужний на Запоріжжі: дивіться відеоЗвісно, противник сподівається на те, аби ми здалися, однак немає сумнівів у тому, що все далі набиратимуть обертів операції ЗСУ під керівництвом Генштабу і ми святкуватимемо розгром окупантів.
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Росія бреше, бо боїться контрнаступу
- Цими тижнями російська пропаганда інтенсивно й агресивно поширювала маячню, що з Головнокомандувачем Збройних Сил "щось сталося". Також "дісталося" в цьому плані главі Головного управління розвідки Кирилові Буданову.
- Представник ГУР Андрій Юсов був змушений навіть виходити зі заявою, у якій спростовував фейки окупантів, зокрема, про те, що нібито у кожного з представників нашого військового командування "є двійники".
- "Оригінальний Буданов, Залужний, Сирський та інші оригінальні представники воєнно-політичного керівництва на своїх місцях виконують завдання та знищують ворога. Все гаразд", – тоді сказав Юсов.
- Що не дивно, Кремль почав розганяти повідомлення про "зникнення" українських генералів після того, як українська армія почала йти в активні контратаки. До речі, 7 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що наші захисники продовжують просуватися і на Бахмутському напрямку також.
- Нашим військовим вдалось відкинути загарбників ще на один кілометр. І це лише за останню добу й на одній ділянці фронту. Водночас очевидно, що ворог уже фактично у пастці у самому Бахмуті – йому доведеться скоро звідти втікати.