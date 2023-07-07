Переможемо, усе йде за планом, – Залужний зустрівся зі Шапталою на Запоріжжі та похвалив ЗСУ

Головнокомандувач Збройних Сил на зло росіянам живий, здоровий та виконує свою роботу. Ба більше, Валерій Залужний впевнений, що бойова робота української армії триває за планом до переможного фіналу. Ворогові не вдається її зірвати.

У п'ятницю, 7 липня, генерал і воєначальник українського війська опублікував допис, з якого зрозуміло, що з кожним днем Україна на крок все ближча до перемоги над російськими загарбниками. Власне, також відомо, що Залужний зустрівся з начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою.

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Бойова робота триває за планом

Як зазначив Головнокомандувач, зі Шапталою він працював в оперативно-стратегічних угрупованнях військ "Хортиця" і "Таврія", що на Запорізькому напрямку.

Все нормально, все буде добре, все по плану, хлопці – молодці. Переможемо,

– констатував "Залізний генерал".

Окрім того, Валерій Залужний подякував кожному, хто боронить нашу землю від ворога.

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, противник сподівається на те, аби ми здалися, однак немає сумнівів у тому, що все далі набиратимуть обертів операції ЗСУ під керівництвом Генштабу і ми святкуватимемо розгром окупантів.

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