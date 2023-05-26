Залужний особисто передав військовим катер "Буча": цікаві фото
Джерело:"Армія inform"
Військово-морським силам України передали черговий малий бронекатер проєкту 58155 "Гюрза-М". Його назвали "Буча".
Бронекатер успішно пройшов усі етапи заводських і державних випробувань. На МБАКу встановили сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника.
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Військовим передали ще один малий бронекатер
ВМС України передали малий бронекатер проєкту 58155 "Гюрза-М", який отримав назву "Буча". Одна з його особливостей – низька візуальна оптико-електронна, радіолокаційна та теплова помітність. Тобто такий катер складно виявити радіолокаційними та інфрачервоними засобами.
Окрім того, він оснащений системою захисту від наведення зброї противника і системою автоматичної постановки димових і теплових завіс. Головне призначення малих броньованих артилерійських катерів:
- патрулювання в ближній морській зоні, а також річках і лиманах,
- захист важливих об'єктів морської та річкової інфраструктури та прибережної зони України,
- протидія ймовірним висадкам десантних засобів противника на узбережжі тощо.
У церемонії передання катера брав участь головком Збройних Сил України генерал Валерій Залужний. Російська пропаганда останні дні вперто поширювала фейки про його нібито "поранення".
Дивіться фото із заходу / Фото "Армія inform"
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Росіяни розганяли фейки про Залужного: коротко
- Російські пропагандисти поширювали брехливу інформацію про нібито поранення у головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Фейк поширювали й в телеграмі, і в російських державних ЗМІ.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала не вірити в цю маячню. Адже такі вкиди – типове намагання окупантів деморалізувати українські війська.
- Своєю чергою, полковник Збройних Сил України Анатолій Штефан оприлюднив відео із Валерієм Залужним. Військовослужбовці висміяли російські фейки. Також Залужний подякував усім українцям та наголосив, що ми обов'язково переможемо загарбників.