Залужний зробив Суровікіну незаслужений комплімент – це пітекантроп, – Піонтковський

У своєму нещодавньому інтерв'ю Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний саркастично назвав Суровікіна "людиною епохи Петра І", через захисні споруди, які Росія будує на кордоні з Україною. Насправді для російського генерала це незаслужений комплімент.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Раніше повідомлялось про те, що у Курську знову лунали вибухи.

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Суровікін – петікантроп

Піонтковський зазначив, що Залужний зробив незаслужений комплімент Суровікіну, оскільки він – петікантроп. Ми всі бачили, як він ледве по складах читав про "важкі рішення на Херсонському напрямку". В оточенні Петра І були достатньо цікаві люди, але Суровікін до таких не належав би.

Росія воює лише одним способом – завалює трупами своїх солдатів, як було й у Першу світову війну, й у Другу світову війну. Лише одна схожість з Петром І – коли він ще не став імператором, у нього були "потішні війська". І ось "потішні" лінії для захисту кордонів Росії в Бєлгородській і Курській областях, хоча всі розуміють, що Україна на Росію не йтиме, але пропаганді це необхідно, щоб підняти маси на "народну священну війну",

– зауважив російський публіцист.

Піонтковський про те, що Залужний зробив Суровікіну незаслужений комплімент: дивіться відео

Протистояння приватних армій

Він продовжив, що у Росії зараз чітко можна побачити протистояння між собою приватних армій. Наступ ПВК Пригожина силами зеків і мобіків на Бахмут – це бажання Пригожина продемонструвати, що лише він уміє воювати, а міноборони Росії ні. Хоча міноборони розуміє, що ніякого ані стратегічного, ані історичного значення Бахмут не має.

"Він хоче здобути перемогу над міноборони, напевно, ще над Кадировим. Військові конфлікти є й усередині російської армії, й усередині бункера", – наголосив російський опозиційний політик.

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